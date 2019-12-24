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Galatasaray’da Antalyaspor hazırlıkları! Sakat futbolcular…
Süper Lig

Galatasaray’da Antalyaspor hazırlıkları! Sakat futbolcular…

Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına başladı

24 Aralık 2019 18:57

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde, salonda core stabilizasyon hareketleri yapıldı.

Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve interval koşuların ardından, dayanıklılık idmanı gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Jean Michael Seri, antrenmanın tamamında takımla birlikte, Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina ise özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.

Son güncelleme 18:57 | 24 Aralık 2019
galatasaray
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OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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