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Eskişehirspor’da ayrılık
TFF 1.Lig

Eskişehirspor’da ayrılık

Eskişehirspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan ile yollar ayrıldı.

24 Aralık 2019 13:43

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor’da teknik direktör Coşkun Demirbakan’ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Teknik direktörümüz Coşkun Demirbakan ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesine karar verilmiştir. Kulübümüzün zor günlerinde takımımıza hizmet eden ve ayrıca sözleşmeden doğan alacaklarının önemli bir kısmından feragat eden Coşkun Demirbakan ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz.”

Son güncelleme 13:43 | 24 Aralık 2019
Coşkun Demirbakan eskişehirspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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