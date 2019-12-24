Edinson Cavani Madrid yolcusu!

Fransa Ligue 1’in son şampiyonu Paris St Germain’de forma giyen Edinson Cavani, Ocak ayı transfer dönemi için kulüplerin iştahını kabartan isimleri başında geliyor.

Sky Sports’un haberine göre, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Uruguaylı yıldızın transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Tüm kulvarlarda kaydettiği toplam 196 golle PSG tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Cavani’nin takımdaki rolü, sezon içinde yaşadığı sakatlıklar ve Mauro Icardi’nin gelişiyle birlikte önemini yitirdi.

İspanyol ekibiyle 3 yıllık bir sözleşmenin altına imza atması beklenen 32 yaşındaki oyuncu, bu transfer Ocak’ta gerçekleşmese bile sezon sonunda kulübüyle olan mevcut kontratının bitmesinin ardından serbest kalarak Wanda Metropolitano’nun yolunu tutacak.