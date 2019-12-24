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İspanya La Liga

Edinson Cavani Madrid yolcusu!

Uruguay futbolunun yıldız isimlerinden Paris Saint Germain forması giyen golcü isim Edinson Cavani, Ocak transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre yıldız futbolcunun La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'e transfer olması an meselesi.

24 Aralık 2019 09:39

Fransa Ligue 1’in son şampiyonu Paris St Germain’de forma giyen Edinson Cavani, Ocak ayı transfer dönemi için kulüplerin iştahını kabartan isimleri başında geliyor.

Sky Sports’un haberine göre, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Uruguaylı yıldızın transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Tüm kulvarlarda kaydettiği toplam 196 golle PSG tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Cavani’nin takımdaki rolü, sezon içinde yaşadığı sakatlıklar ve Mauro Icardi’nin gelişiyle birlikte önemini yitirdi.

İspanyol ekibiyle 3 yıllık bir sözleşmenin altına imza atması beklenen 32 yaşındaki oyuncu, bu transfer Ocak’ta gerçekleşmese bile sezon sonunda kulübüyle olan mevcut kontratının bitmesinin ardından serbest kalarak Wanda Metropolitano’nun yolunu tutacak.

Son güncelleme 09:39 | 24 Aralık 2019
Atletico Madrid edinson cavani fransa ispanya Paris Saint Germain transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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