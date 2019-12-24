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Brezilyalı Hulk, boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı!
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Brezilyalı Hulk, boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı!

Brezilyalı futbolcu Hulk hakkında ülkesinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz Ağustos ayında 12 yıllık eşiyle ayrılık kararı alan Hulk'un, eşinin yeğeniyle ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

SKOR DIŞ HABER 24 Aralık 2019 15:27

Çin takımlarından Shanghai SIPG forması giyen Brezilyalı futbolcu Hulk’un adı yasak aşk ilişkisine karıştı. 12 yıldır evli olduğu eşi Iran Angelo de Souza ile geçtiğimiz Ağustos ayında ayrılık kararı alan 31 yaşındaki yıldız ismin, Angelo de Souza’nın yeğeni Camila ile birlikte olduğu öğrenildi.

Hulk ve Iran geçtiğimiz Ağustos ayında 12 yıllık ilişkilerini sonlandırırken bu evlilikten Ian, James ve Alice adından üç çocukları bulunuyor.

Brezilya basınında haberlerin çıkmasının ardından Hulk ve Camila’nın yakın çevresi ikilinin ilişkisini doğruladı. Yapılan açıklamada, “Bu cumartesi, Hulk, Camila’nın ailesini ve kardeşlerini telefonla arayarak ilişkilerini açıkladı” ifadeleri kullanıldı.

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O melhor lugar do mundo é aqui#maemaisfelizdomundo.

@ iran_angelo‘in paylaştığı bir gönderi ()

Yaşananların ardından Hulk’un temsilciliğini yapan ajans da konuyla ilgili bir duyuru yaparak, “Hulk ve Camila geçen Ekim ayında birlikte olmaya başladı ve saklamak istemediler. Konuyu şeffaf ve kötü niyetli yorumlardan uzak tutmak istediler. Buna ek olarak geçen cumartesi ailesine ve çocuklarına durumu anlattı” ifadelerini kullandı.

Camila, Hulk’un eski eşinin en sevdiği yeğeniydi. İkilinin sosyal medyada birlikte olduğu sevgi sözcüklerinin dolu olduğu birçok paylaşım yer alıyor.

Fotoğraflar halen Iran’ın sosyal medya hesabında duruyor.

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Bday da minha amiga querida @hccmaciel @dradebora @adega.restaurante com Mila

@ iran_angelo‘in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 15:41 | 24 Aralık 2019
Camila hulk Iran Angelo de Souza
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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