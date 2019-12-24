Bir Süper Lig klasiği! Yeni yıl öncesi 12 yabancı futbolcu cezalı…

Süper Lig’de 16. hafta geride kaldı. Ligin ilk yarısı 27, 28 ve 29 Aralık’ta oynanacak maçlarla birlikte sona erecek ve futbolcular yeni yıla tatilde girecek.

Ülkemizde zaman zaman tartışma konusu olan yeni yıl tatili zamanı yabancı futbolcuların cezalı duruma düşmeleri bu sezon 12 yabancı futbolcuda yaşandı. 3 Türk futbolcu da bu hafta gördükleri kartlarla birlikte 17. haftada cezaları nedeniyle takımlarının formasını giyemeyecek. 14 ve 15. haftalarda toplam 10 yabancı oyuncu sarı kart görüp cezalı duruma düşerken 16. haftada bu sayının 12 olması dikkat çekti.

16. haftada oynanan 9 karşılaşmada 15 futbolcu 4. sarı kartlarını görerek 17. haftada cezalı duruma düştü. O isimler şöyle;

Skubic (Konyaspor)

Diomande (Rizespor)

Ömer Ali Şahiner (Konyaspor)

Jeremain Lens (Beşiktaş)

Khalili (Kasımpaşa)

Kulisic (Ankaragücü)

Moroziuk (Rizespor)

Miguel Lopes (Kayserispor)

Stancu (Gençlerbirliği)

Jerome (Göztepe)

Gassama (Göztepe)

Titi (Göztepe)

Baiano (Gençlerbirliği)

Berat Özdemir (Gençlerbirliği)

Serdar Aziz (Fenerbahçe)

NOT:

15. Haftada 7 yabancı oyuncu sarı kart görüp cezalı hale gelmişti.

14. Haftada 3 yabancı oyuncu sarı kart görüp cezalı hale gelmişti.