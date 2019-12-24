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Bir Süper Lig klasiği! Yeni yıl öncesi 12 yabancı futbolcu cezalı…
Süper Lig

Bir Süper Lig klasiği! Yeni yıl öncesi 12 yabancı futbolcu cezalı…

Süper Lig'in 16. haftasında 12'si yabancı toplam 15 futbolcu Noel ve yeni yıl öncesinde 4. sarı kartlarını görerek 17. haftada cezalı duruma düştü!

24 Aralık 2019 10:07

Süper Lig’de 16. hafta geride kaldı. Ligin ilk yarısı 27, 28 ve 29 Aralık’ta oynanacak maçlarla birlikte sona erecek ve futbolcular yeni yıla tatilde girecek.

Ülkemizde zaman zaman tartışma konusu olan yeni yıl tatili zamanı yabancı futbolcuların  cezalı duruma düşmeleri bu sezon 12 yabancı futbolcuda yaşandı. 3 Türk futbolcu da bu hafta gördükleri kartlarla birlikte 17. haftada cezaları nedeniyle takımlarının formasını giyemeyecek. 14 ve 15. haftalarda toplam 10 yabancı oyuncu sarı kart görüp cezalı duruma düşerken 16. haftada bu sayının 12 olması dikkat çekti.

16. haftada oynanan 9 karşılaşmada 15 futbolcu 4. sarı kartlarını görerek 17. haftada cezalı duruma düştü. O isimler şöyle;

Skubic (Konyaspor)

Diomande (Rizespor)

Ömer Ali Şahiner (Konyaspor)

Jeremain Lens (Beşiktaş)

Khalili (Kasımpaşa)

Kulisic (Ankaragücü)

Moroziuk (Rizespor)

Miguel Lopes (Kayserispor)

Stancu (Gençlerbirliği)

Jerome (Göztepe)

Gassama (Göztepe)

Titi (Göztepe)

Baiano (Gençlerbirliği)

Berat Özdemir (Gençlerbirliği)

Serdar Aziz (Fenerbahçe)

NOT:

15. Haftada 7 yabancı oyuncu sarı kart görüp cezalı hale gelmişti.

14. Haftada 3 yabancı oyuncu sarı kart görüp cezalı hale gelmişti.

Son güncelleme 10:37 | 24 Aralık 2019
süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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