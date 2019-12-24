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Arturo Mina’nın oğlundan müjdeli haber geldi
Yeni Malatyaspor

Arturo Mina’nın oğlundan müjdeli haber geldi

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu savunma oyuncusu Arturo Mina'nın yüksekten düşme sonrası komaya giren oğlu Darius'tan iyi haber geldi.

24 Aralık 2019 22:06

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından, 9 Aralık’ta Ekvador’da bulunan evlerinin ikinci katından düşen ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Darius Mina ile ilgili açıklama yapıldı.

“Darius Mina’dan güzel haber” başlığıyla yapılan paylaşımda, “Futbolcumuz Arturo Mina’nın yüksekten düşme sonucu şuuru kapalı halde hastaneye kaldırılan oğlu Darius, komadan çıktı. Baba Mina, oğlu minik Darius’un yoğun bakım ünitesinde gözünü açtığını ve durumunun hızla iyiye gittiğini paylaştı” ifadeleri kullanıldı.

Son güncelleme 22:06 | 24 Aralık 2019
Arturo Mina Darius mina yeni malatyaspor
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