Ünal Karaman: Sturridge değişikliğinin farklı algılanmasını istemem

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, 1-0 galip geldikleri Konyaspor karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Karaman’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

‘STURRIDGE KENDİSİ ÇIKMAK İSTEDİ’

“Bugün 28. maçımızı oynadık. Bu kadar sakatlığın üzerine belli oyuncular gereğinden fazla oynadı. Bir oyuncu sezonda 28 maç oynasa, iyi oynadı sayılabilir. Takım bilinci var, yenseler de yenilseler de bir gayretin, samimiyetin içindeler. Kötü oynamışsak oyuncularım bunu benden duyuyorlar. Kritik bölgelerde ciddi sakatlıklar yaşadık. Takım bilinci var. Bu bizi mutlu ediyor. Çok çok daha iyi yerlerde olmasını istiyoruz. Sonuçta futbol bu. Her şeye rağmen ortaya konulan futboldan dolayı mutluyum. Sturridge’nin kırgınlığı vardı biraz. Hocam bir deneyeyim dedi ama halsizdi. Bu değişikliğin çok farklı algılanmasını istemem. Kendisi çıkmak istedi.

‘YUSUF YAZICI’YI ÖYLE GÖRÜNCE KÖTÜ OLDUM’

”İkinci yarı böyle olunca oyundan aldık. Herkes hizmet etmekle mükellef. Ben memnunum. Yusuf Yazıcı bizim için çok önemli bir değer. Hiçbir oyuncunun böyle bir sakatlık yaşamasını istemem. Yusuf benim kardeşim. Onun yerde öyle görmek istemem. Yusuf Yazıcı’yı biz eski olarak görmüyoruz. Onu o sakatlık şeklinde görünce kötü oldum baya! Çok üzülüyorum tabi ki. Ben biraz daha hassasım. Çok farklı bağlanıyorum. Allah hiçbir profesyonele bu sakatlıkları yaşatmasın.”