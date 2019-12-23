Trabzonspor’da Kaptan Jose Sosa’dan Yusuf Yazıcı’ya mesaj!

Süper Lig’de 16. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor’u 1-0 yenerken Kaptan Jose Sosa, maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Geçen hafta Yukatel Denizlispor’a beklenmedik bir şekilde yenildiklerini söyleyen Arjantinli, “Özellikle son oynadığımız karşılaşmada aldığımız yenilgi bizi derinden etkiledi. Çünkü bunu hiç beklemiyorduk. Bugün en önemlisi sahaya karakter koymaktı. Bunu en iyi şekilde başardığımızı düşünüyorum. İyi bir oyunla kazandık” dedi.
‘YUSUF DAHA GÜÇLÜ DÖNECEK’
Lille forması giyen ve sakatlanarak sezonu kapatan eski takım arkadaşı Yusuf Yazıcı için de konuşan Sosa, “Yusuf Yazıcı’nın sakatlığının haberini aldık, çok üzüldük. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onun daha güçlü döneceğinden şüphemiz yok” diye konuştu.