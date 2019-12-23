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Tottenham Hotspur Chelsea maçında ırkçı tezahürat skandalı!
İngiltere Premier Lig

Tottenham Hotspur Chelsea maçında ırkçı tezahürat skandalı!

Premier League'in 18. haftasında Londra derbisinde Chelsea, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 yenerken maça damga vuran olaylar arasında ırkçılık da yer aldı. Tottenham tribünlerinde bazı taraftarlar Antonio Rüdiger'i hedef alarak ırkçı tezahüratlarda bulunup maymun sesleri çıkarınca tribünlere anons geçildi.

SKOR DIŞ HABER 23 Aralık 2019 19:51

Premier League’in 18. haftasında Tottenham Hotspur konuğu Chelsea’ye 2-0 mağlup olurken maçta pek çok olay geceye damga vurdu. Heung-Min Son’un Rüdiger’e müdahalesi sonrası gördüğü kırmızı kart, Gazzaniga’nın Alonso’ya müdahalesi sonrası verilen penaltı ve bu iki pozisyonu da hakem Anthony Taylor’ın değil VAR’ın tespit etmesi öne çıkarken “ırkçılık” da karşılaşmaya damga vuran konular arasındaydı.

Maçın 63. dakikasında Tottenham’ın yeni stadında tribünleri dolduran taraftarların bir kısmının Antonio Rüdiger’i hedef alan şekilde maymun sesleri çıkardığı ve ırkçı söylemlerde bulunduğu Almanya Milli Takımı’nın da formasını giyen stoper tarafından dile getirildi.

Rüdiger, ırkçı saldırı üzerine takım kaptanı Cesar Azpilicueta’ya durumu anlatınca Azpilicueta da Hakem Anthony Taylor’a problemi iletti. Taylor, kenara gelerek bir anons geçilmesini istedi. Anonsta, “Taraftarlar arasındaki ırkçı davranışlar oyunu bölmekte. Lütfen, ırkçılığın futbolda yerinin olmadığını hatırlayın” ifadeleri yer aldı.

Gergin geçen maçta oyuncular da yer yer hararetli tartışmalar yaşarken Kepa’nın koruduğu kale de pet şişe yağmuruna tutuldu.

22 Aralık 2019 Premier League`de dev derbide kazanan Chelsea oldu! İngiltere Premier League`de Londra derbisinde Chelsea, Tottenham`ı deplasmanda 2-0`lık skorla mağlup etti. Chelsea`da menajerlik yaptığı dönemde takımın en önemli isimleri arasında yer alan ve şu an Maviler`i çalıştıran Frank Lampard, eski hocası Jose Mourinho`yu devirmiş oldu. İlgili Haberi Oku

Antonio Rüdiger maçın ardından kişisel Twitter hesabından ırkçı saldırılar üzerine bir açıklamada bulundu:

“Bir futbol maçında ırkçılık görmek oldukça üzücü lakin bunu toplum içinde konuşabilmemiz önemli. Aksi halde birkaç gün içinde yine (her zaman olduğu gibi) unutulacak. Saldırganların birkaç aptaldan ibaret olduğunu biliyorum ve bu duruma Tottenham kulübünü dahil etmek istemiyorum. Geçen saatlerde Spurs taraftarlarından da destek mesajları aldım, çok teşekkür ederim.

Saldırganların en kısa zaman içinde bulunmasını ve cezalandırılmasını samimiyetle umuyorum ve Tottenham Hotspur Stadium gibi düzinelerce TV’nin ve güvenlik kamerasının bulunduğu modern bir stadyumda onları bulmanın ve ardından cezalandırmanın mümkün olacağını düşünüyorum. Eğer mümkün olmazsa mutlaka stadyumda bu tezahüratları duyan ve olayı gören tanıklar mutlaka çıkacaktır.

2019’da hala futbolda ırkçılığın yer alması bir utanç. Bu saçmalık ne zaman bitecek?”

Skandal olayla ilgili olarak FA’in ve Premier League yönetiminin sergileyeceği tutum ise merak konusu.

Son güncelleme 19:57 | 23 Aralık 2019
Anthony Taylor Antonio Rüdiger chelsea Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium
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OGP
1 Sivasspor
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16 8 30
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