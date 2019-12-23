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Süper Lig puan durumu: Ligin zirvesi alev aldı! İşte 16. hafta puan durumu…
Süper Lig

Süper Lig puan durumu: Ligin zirvesi alev aldı! İşte 16. hafta puan durumu…

Nefes kesen Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ardından puan durumu yeniden şekillendi. Ligin zirvesindeki Sivasspor puan kaybına rağmen liderlik koltuğunu kaybetmedi. 16. hafta maçları ardından İşte Süper Lig güncel puan durumu...

23 Aralık 2019 08:07

Süper Lig’de 16. hafta büyük heyecana ve sürpriz sonuçlara sahne oldu. Haftaya lider olarak giren Sivasspor Gençlerbirliği karşısında berabere kalarak puan kaybı yaşamasına rağmen koltuğunu korudu. İzmir deplasmanında Göztepe ile karşılaşan Galatasaray beklenmedik bir mağlubiyet ile İstanbul’a döndü. Zirve takibini sürdüren Başakşehir ise Kayserispor’u dört golle geçti. Haftanın en kritik maçında karşı karşı gelen Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçında gülen taraf sarı lacivertliler oldu. İşte Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Son güncelleme 08:07 | 23 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Fenerbahçe
16 8 28
4 Besiktas
16 8 27
5 Trabzonspor
15 7 26
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