SON DAKİKA Yusuf Yazıcı’dan kötü haber

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı’nın, Monaco ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ciddi olduğu anlaşıldı. Karşılaşmanın 38. dakikasında oyuna dahil olan ve son bölümde sakatlık yaşayan Yusuf Yazıcı’nın, çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

Trabzon’a gelen Yusuf Yazıcı’nın Milli Takım doktoru Ufuk Şentürk tarafından bu hafta içi ameliyat edileceği belirtildi. Lille doktorlarının da Yusuf Yazıcı’nın raporlarını inceledikten sonra ameliyat ve tedavi süreci ile ilgili planlama yapacağı belirtildi.

Sezon başında Trabzonspor’dan Lille kulübüne 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinde forma giydiği 25 resmi maçta 1 gol atarken, 4 de asist yapmıştı.