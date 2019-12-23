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Fransa Ligue 1

SON DAKİKA Yusuf Yazıcı’dan kötü haber

Lille'de forma giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı hakkında açıklama geldi.

23 Aralık 2019 10:26

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı’nın, Monaco ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ciddi olduğu anlaşıldı. Karşılaşmanın 38. dakikasında oyuna dahil olan ve son bölümde sakatlık yaşayan Yusuf Yazıcı’nın, çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

Trabzon’a gelen Yusuf Yazıcı’nın Milli Takım doktoru Ufuk Şentürk tarafından bu hafta içi ameliyat edileceği belirtildi. Lille doktorlarının da Yusuf Yazıcı’nın raporlarını inceledikten sonra ameliyat ve tedavi süreci ile ilgili planlama yapacağı belirtildi.

Sezon başında Trabzonspor’dan Lille kulübüne 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinde forma giydiği 25 resmi maçta 1 gol atarken, 4 de asist yapmıştı.

Son güncelleme 11:34 | 23 Aralık 2019
Lille Yusuf Yazıcı
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Fenerbahçe
16 8 28
4 Besiktas
16 8 27
5 Trabzonspor
15 7 26
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