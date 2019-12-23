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Sadık Çiftpınar: Eşime ve anneme yasaklamıştım
Süper Lig

Sadık Çiftpınar: Eşime ve anneme yasaklamıştım

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, Beşiktaş derbisinde takım arkadaşları tarafından unutulmadı. Sarı-lacivertli futbolcu, 3-1'lik galibiyet sonrasında Instagram'dan duygusal bir paylaşım yaptı.

23 Aralık 2019 13:12

Süper Lig’in 15. haftasında oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında sakatlanarak sezonu kapatan Sadık Çiftpınar’dan derbi sonrası paylaşım geldi.

Ön çapraz bağları koptuktan sonra sezonu kapatan Sadık, Beşiktaş derbisinde Kruse’nin attığı golden sonra kendisinin formasını açıp golü kendisine armağan ettikten sonra Instagram’dan paylaşım yaptı.

22 Aralık 2019 Kruse golü takım arkadaşına armağan etti Fenerbahçe`nin Beşiktaş karşısında 20. dakikada öne geçtiği golün sahibi Max Kruse, golü sakatlanan takım arkadaşına armağan etti. İlgili Haberi Oku

Duygulandığını ve ağladığını belirten Sadık Çiftpınar’ın sözleri şöyle;

“Bu talihsiz sakatlığı yaşadığım ilk gün eşime ve anneme ağlamayı yasaklamıştım. Ama bugün beni siz mutluluktan ağlattınız.. O kadar mutlu ve gururluyum ki, duygularımı anlatmaya kelimeler yetmiyor. İyi ki böyle güzel ve büyük bir ailenin parçasıyım. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Futbolcu kardeşlerime, abilerime, teknik heyetimize, personelimize, yönetimimiz ve büyük taraftarımıza bu muhteşem akşam için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah şampiyonluk yolunda atılan bu büyük adımı seri galibiyetlerle taçlandırarak, mutlu sona ulaşmayı Rabbim bizlere nasip eder… ”

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Bu talihsiz sakatlığı yaşadığım ilk gün eşime ve anneme ağlamayı yasaklamıştım. Ama bugün beni siz mutluluktan ağlattınız.. O kadar mutlu ve gururluyumki, duygularımı anlatmaya kelimeler yetmiyor. İyi ki böyle güzel ve büyük bir ailenin parçasıyım. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Futbolcu kardeşlerime, abilerime, teknik heyetimize, personelimize, yönetimizmiz ve büyük taraftarımıza bu muhteşem akşam için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah şampiyonluk yolunda atılan bu büyük adımı seri galibiyetlerle taçlandırarak, mutlu sona ulaşmayı Rabbim bizlere nasip eder.. #Elhamdulillah #Fenerbahçe #omuzomuzaşampiyonluğa

Sadık Çiftpınar (@sadikcftpnr16)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 13:12 | 23 Aralık 2019
Fenerbahçe Sadık Çiftpınar süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Fenerbahçe
16 8 28
4 Besiktas
16 8 27
5 Trabzonspor
15 7 26
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