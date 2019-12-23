SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika... 2020 yılı zam oranları belli oldu!
NBA’de Raptors’tan tarihi geri dönüş
NBA

NBA’de Raptors’tan tarihi geri dönüş

Toronto Raptors, Dallas Mavericks ile oynadığı karşılaşmada kulüp tarihinin en büyük geri dönüşüne imza attı.

23 Aralık 2019 10:48

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Toronto Raptors, ikinci yarıda 30 sayı geri düştüğü Dallas Mavericks maçını 110-107 kazandı. Son Şampiyon Raptors, bitime 15 dakika kala 30, 4. çeyreğe ise 23 sayı geride girdiği Mavericks karşılaşmasından galip ayrılmayı başardı.

Kulüp tarihinin en büyük geri dönüşüne imza atan Raptors’ta Kyle Lowry, 20’si son periyotta olmak üzere 32 sayı atmasının yanı sıra 10 asist ve 8 ribaunt üretti. Ev sahibi Raptors’ta Chris Boucher 21 sayı, 7 ribaunt, Rondae Hollis-Jefferson da 18 sayı, 9 ribauntluk katkıda bulundu. Mavericks’te Jalen Brunson’ın 21 sayı, 9 asist, Kristaps Porzingis’in 19 sayı, 12 ribaunt, 3 blok ve Dwight Powell’ın 17 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

BUCKS TUTULMUYOR

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Milwaukee Bucks, konuk ettiği Indiana Pacers’ı 117-89 yenerek 31. maçında 27. galibiyetini aldı.

Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 18 sayı, 19 ribaunt, 9 asist, George Hill 17 sayı, 9 ribaunt ve Brook Lopez 17 sayı, 8 ribauntla oynadı. Ersan İlyasova ise 3 sayı, 4 ribaunt üretti. Pacers cephesinde Domantas Sabonis 19 sayı, 18 ribaunt, 5 asist, Malcolm Brogdon da 10 sayı, 10 asistle “double double” yaptı.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 110-107

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 119-93

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 117-89

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 118-112

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 104-128

Son güncelleme 10:48 | 23 Aralık 2019
Dallas Mavericks NBA Toronto Raptors
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Fenerbahçe
16 8 28
4 Besiktas
16 8 27
5 Trabzonspor
15 7 26
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Denizlispor
Bugün - 20:00
-
Alanyaspor
Konyaspor
Bugün - 20:00
-
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR