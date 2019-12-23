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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ameliyat olacak
Diğer Ligler

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ameliyat olacak

Fransız basını, kulübü Lille'in sağ diz ön çapraz bağların koptuğunu duyurduğu Yusuf'un, sezonun kalan bölümünde oynayamayacağını paylaştı.

23 Aralık 2019 17:28

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın, sakatlığı nedeniyle ameliyat edileceği açıklandı.

Lille Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Monaco’ya 5-1 yenildikleri Ligue 1 maçının 38. dakikasında oyuna giren ancak sakatlanarak 87. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Yusuf’un test sonuçları belli oldu. Yusuf’un sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.

Yusuf’un sağlığına kavuşma süresine dair bilgi verilmedi ancak Fransız basını, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezonu kapattığını, 12 Haziran’da başlayacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na yetişip yetişemeyeceğinin ise belirsiz olduğunu öne sürdü.

Son güncelleme 17:28 | 23 Aralık 2019
Lille Yusuf Yazıcı
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Fenerbahçe
16 8 28
4 Besiktas
16 8 27
5 Trabzonspor
15 7 26
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