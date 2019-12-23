Manchester United efsanesi hükümeti eleştirdi canlı yayında tartışma çıktı

İngiltere Premier Lig’de oynanan Londra derbisinde Chelsea, deplasmanda karşılaştığı Tottenham’ı 2-0 mağlup etti. Ancak karşılaşmada sonuç kadar, Chelsea’nin siyahi futbolcusu Rudiger’in uğradığı ırkçı saldırı konuşuldu. Chelsea kaptanı Azpilicueta’nın durumu hakem Anthony Taylor’a anlatmasının ardından oyun durdu ve stadyumda anons yaptırıldı.

Manchester United’ın efsane futbolcuları arasında yer alan Gary Neville, Sky Sports’ta karşılaşma ile ilgili yaptığı değerlendirmede Premier Lig ve hükümetin ırkçılık konusunda yetersiz kaldığını söyledi. İngiltere’nin iki büyük partisi olan Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi’nin ırkçılığı körüklediğini belirten Gary Neville şu ifadeleri kullandı:

“Premier Lig’de ırkçılık problemi var. Premier Lig bu konuda federasyonun arkasına saklanmamalı. Disiplin mevzularını federasyona bırakıyorlar. Kendileri bir önlem almalılar. Daha önce de söyledim, birkaç gün önce seçim oldu. Bu ülkedeki iki büyük parti ve bu partilerin liderleri ırkçılığın önünü açmakla ve ırkçılığa müsamaha göstermekle suçlanıyorlar. Eğer ırkçılık ülkedeki en büyük makamlarda bile kabul görüyorsa küçük bir problemden söz etmiyoruz demektir.”

Irkçılık ile ilgili yeterli mücadele edilmediğine vurgu yapan Gary Neville, ırkçı saldırıya uğrayan futbolcuların sahayı terk etmeleri durumunda onlara destek olacağını ifade etti. Bunun üzerine programın sunucusu David Jones, bu ifadelerin Gary Neville’ın şahsına ait olduğunu ve kurumu bağlamadığını açıkladı. Bu yoruma sinirlenen Gary Neville, “Onlarla aynı fikirde değil misin?” diyerek David Jones’a yanıt verdi.

RUDIGER SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

Tottenham maçında ırkçı saldırıya uğrayan Chelsea’nin savunma oyuncusu Rudiger, sosyal medya hesabından yaşadıklarını kınadı.

It is really sad to see racism again at a football match, but I think it's very important to talk about it in public. If not, it will be forgotten again in a couple of days (as always). (1/4) — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) December 22, 2019

Rudiger, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bir futbol maçında bir kez daha ırkçılık görmek üzücü ama bu konuyu kamuoyu önünde tartışmak önemli… Eğer bunu yapmazsak mevzu her zamanki gibi unutulup gidecek. Tottenham’ı bir kulüp olarak sorumlu tutmuyorum çünkü biliyorum ki sadece birkaç aptal bundan sorumlu… Sosyal medyada birçok Tottenham taraftarından da destek mesajı aldım bu nedenle onlara teşekkür ederim. Umarım bunu yapanlar kısa zamanda bulunur ve hak ettikleri cezaları alırlar. Böylesine modern bir stadyumda, bunca kameranın içinde bu insanları bulup cezalandırmak zor olmamalı. Irkçılığın 2019 yılında hâlâ var olması büyük utanç. Bu saçmalık ne zaman sona erecek?“