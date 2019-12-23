Malcolm Thomas kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Malcolm Thomas kaç yaşında?

Fenerbahçe Beko, kadrosuna yeni bir uzun katarak Malcolm Thomas ile sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4 ve 5 numaralı pozisyonda oynayan 31 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Peki Malcolm Thomas kimdir?

MALCOLM THOMAS KİMDİR?

8 Kasım 1988'de Missouri'de dünyaya gelen Malcolm Thomas, kolej yıllarında Pepperdine ve San Diego State formaları giydi. Kolej kariyerinde önemli istatistiklere ulaşan ve özellikle savunmadaki artılarıyla tanınan Thomas, 2011 yazında Kore Ligi takımlarından Mobis Phoebus'a transfer oldu.

Kore Ligi macerası uzun sürmeyen Thomas, 2011'in Aralık ayından itibaren sezonun geri kalanını NBA ve NBDL takımlarında (San Antonio Spurs, Rio Grande Valley, Los Angeles D-Fenders, Austin Toros) geçirdi.

2012-13 sezonuna Maccabi Tel Aviv formasıyla giren ve ilk kez EuroLeague'de boy gösteren Thomas, Şubat ayında ülkesine dönüş yaptı ve Golden State Warriors, Los Angeles D-Fenders ve Chicago Bulls formaları giydi.

2013-14 ve 2014-15 sezonlarında NBA ve NBDL takımlarında (Los Angeles D-Fenders, San Antonio Spurs, Austin Toros, Utah Jazz, Philadelphia 76ers) şansını denemeye devam eden Thomas, 2015'in Nisan ayında ise Pirates de Quebradillas takımıyla kısa bir Porto Riko macerası yaşadı.

2015-16'da Los Angeles D-Fenders, 2016-17'de de Çin Ligi ekiplerinden Jilin Northeast Tigers forması giyen ve burada ligin en iyi ribaund alan oyuncusu olan Thomas (maç başına 16.4 ribaund), EuroLeague organizasyonuna dönüş sezonunu 2017-18'de Khimki ile yaşadı.

2017 yazında Rusya'ya transfer olan Thomas, Khimki formasıyla iki sezon geçirdi. Bu süreçte Khimki'nin uzun rotasyonunun en önemli parçalarından biri haline gelen başarılı oyuncu, 2017-18 sezonunda 34 EuroLeague maçında forma giydi ve 33 maça ilk beşte başladı. Thomas, bu süreçte 7.4 sayı, 4.9 ribaund, 1.4 asist ve 10.6 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı. Thomas, 2018-19 EuroLeague sezonunda da 30 maçta forma giydi ve bu karşılaşmaların 25'ine ilk beşte başladı. Başarılı pivot, bu süreçte 8.6 sayı, 5.0 ribaund, 1.7 asist, 12.1 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu.

Malcolm Thomas, bu sezona Çin Ligi ekiplerinden Shanxi Zhongyu takımında başlamış ve 3 maç sonunda 15.7 sayı, 13.0 ribaund, 3.3 asist ortalamaları yakalamıştı.

Oyunun iki yönünde de etkili bir isim olan Malcolm Thomas, özellikle yüksek enerjisi ve atletizmini savunmada önemli bir artıya çeviriyor. Başarılı oyuncu, özellikle ribaundlarda önemli bir koz olarak dikkat çekiyor.

Malcolm Thomas, daha önce Maccabi Tel Aviv ve Khimki ile Euroleague'de mücadele etmişti.