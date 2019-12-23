Maçtan önce maçı kazandı

Fenerbahçe derbiyi Emre Belözoğlu'nun sakatlığından ötürü kadrodan çıkarıldığı an yani maç başlamadan kazandı. Başta Ersun Yanal'ın kabul etmediği bu gerçek yüzünden özellikle deplasmanlarda eziyet çekiyor sarı-lacivertliler. Haftalar önce yazdığımız gibi Emre'nin yaşı itibariyle tempolu oyunu kaldırması mümkün değil. Yaptığı tek şey top ayağına geldiğinde Muriqi'e şişirmek ve sağa sola bağırmak. Emre sevdası yüzünden kanatta oynamak zorunda olan Ozan Tufan, gerçek yerine dönünce, Gustavo ile birlikte Beşiktaş derbisinin kahramanı oldu. Zorunluluktan da olsa Ersun Hoca doğruyu yaptı! Ayrıca Deniz Türüç'e de yer açıldı ve F.Bahçe uzun bir aradan sonra doğru kadro ile sahaya çıktı.

Beşiktaş maça kontrollü başlamıştı ancak maç boyu kontrolsüz oynayan Rebocho'nun yaptığı hatalar siyah-beyazlılara pahalıya mal oldu. Ozan Tufan düşmek için değil ayakta kalmak için ortaya koyduğu çabanın meyvesini attığı müthiş golle aldı. Peki ya Gustavo'ya ne demeli! O nasıl tempo o nasıl futbol bilgisi. Her yere yetişir mi bir adam! Fenerbahçe'nin şu an için yüzde 50'si. Yanal'ın Zanka'ya güvenmediği için oynatmak zorunda kaldığı Jailson, ayağı kayana kadar iyiydi. Bu kırılma anı denecek hatada kaleci Altay, sadece maçı değil Jailson'u da kurtardı. Kaçırdığı fırsat ise Burak'ın klasına yakışmadı.

Beşiktaş’ın tek hücum aksiyonu Caner'in kullandığı duran toplardı. Onlardan birinde de golü buldu. Beşiktaş'ta savaşan ve ayakta kalan tek ismi ise Atiba'ydı. Cüneyt Çakır da alışık olduğumuz gibi maçı güzel idare etti! Vermediği kararlarla derbinin önüne geçmeyi bildi.

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