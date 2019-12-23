SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Adalar'da fayton kalkıyor elektrikli araçlar geliyor
Maç sonrası tribün karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Alt Ligler

Maç sonrası tribün karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Isparta'da 2-0 biten amatör maça skordan çok kavga görüntüleri damga vurdu.

23 Aralık 2019 16:02

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nde Gelendostspor, Devlet Su İşleri (DSİ) ile oynadığı maçı 2-0 kazandı. Tribünlerin karıştığı maça skordan çok tekmeli yumruklu kavga görüntüleri damga vurdu. Çıkan olayları polis güçlükle engelledi.

Nefesleri kesen maçta Gelendostspor'u galibiyete taşıyan golleri, Furkan Kaygılı ve Furkan Kayacan attı. Karşılaşma devam ederken, maçta seyirciler arasında gerginlik yaşandı. Tribünlerde bir anda çıkan tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüşünce ortalık karıştı.

Emrespor yöneticileri, Gelendostspor ile Küçük Hacılarsporlu taraftar ve sporcular arasında tartışma çıktı. Çıkan olaylara polis ekipleri müdahale ederken, bölgeye daha sonra takviye ekipler sevk edildi.

Tribünde yaşanan arbedede, tekme ve yumruklar konuştu. Kavga sonrasında bazı kulüp yöneticileri ile taraftarlar yaralandı. Emniyet güçleri, çıkan olayları güçlükle önledi.

Son güncelleme 16:02 | 23 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Fenerbahçe
16 8 28
4 Besiktas
16 8 27
5 Trabzonspor
15 7 26
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Denizlispor
Bugün - 20:00
-
Alanyaspor
Konyaspor
Bugün - 20:00
-
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR