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Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Türkspor Dortmund’a video mesaj gönderdi
Diğer Ligler

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Türkspor Dortmund’a video mesaj gönderdi

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, eski öğrencisi Kevin Grosskreutz'un çalıştırdığı Türk ekibi Türkspor Dortmund'a video ile destek mesajı gönderdi.

23 Aralık 2019 23:39

İngiltere Premier League’de şampiyonluğun en güçlü favorisi olan Liverpool’un Menajeri Jürgen Klopp, Almanya Amatör Futbol Ligi (Bezirksliga) takımlarından Türkspor Dortmund’a bir video mesaj göndererek, şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

Jürgen Klopp gönderdiği mesajda, Borussia Dortmund’dan eski öğrencisi Kevin Grosskreutz’un teknik direktörlüğünü üstlendiği Türkspor Dortmund’un, başarılı bir sezon geçirdiği ligde şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu belirtti.

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Mesajına, “Liverpool’dan Dortmund’a merhaba” diyerek başlayan Klopp, bir dönem Galatasaray’ın kadrosunda da yer alan ancak transfer tescili zamanında yapılamadığı için forma giyemeyen Grosskreutz’a övgüde bulunarak, “Kevin benim çok amaçlı silahımdı ve her pozisyonda oynardı. Şampiyonluk yolunda kendisine ve Türkspor Dortmund’a başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı. Türkspor Dortmund, 17 maçta topladığı 42 puanla Bezirksliga’da lider durumda bulunuyor.

Son güncelleme 23:39 | 23 Aralık 2019
Bezirksliga Jürgen Klopp Kevin Grosskreutz Türkspor Dortmund
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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