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Konyaspor Trabzonspor saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de haftanın kapanış maçı…
Trabzonspor

Konyaspor Trabzonspor saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de haftanın kapanış maçı…

Süper Lig 16. hafta kapanış maçında Konyaspor Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor Konyaspor karşısında kazanması halinde haftayı üçüncü sırada tamamlayacak. Peki, Konyaspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

23 Aralık 2019 08:44

Konyaspor haftanın kapanış maçında Trabzonspor’u ağırlıyor. Galibiyete hasret kalan Konyaspor, güçlü rakibi karşısında kazanarak düşme potasında uzaklaşmak istiyor. Trabzonspor ise kazanarak zirve takibini sürdürmenin hesabını yapıyor.

KONYASPOR TRABZONSPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Konyaspor Trabzonspor maçı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20:00’de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Konyaspor: Serkan- Skubic, Selim Ay, Volkan, Ferhat Öztorun, Jonnson, Ömer Ali Şahiner, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Miya, Bajic

Trabzonspor: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Ivanildo, Novak, Mikel, Sosa, Yusuf, Abdulkadir (Sturridge), Nwakaeme, Sörloth

Son güncelleme 08:44 | 23 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Fenerbahçe
16 8 28
4 Besiktas
16 8 27
5 Trabzonspor
15 7 26
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