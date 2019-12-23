Konyaspor Trabzonspor saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de haftanın kapanış maçı…

Konyaspor haftanın kapanış maçında Trabzonspor’u ağırlıyor. Galibiyete hasret kalan Konyaspor, güçlü rakibi karşısında kazanarak düşme potasında uzaklaşmak istiyor. Trabzonspor ise kazanarak zirve takibini sürdürmenin hesabını yapıyor.
KONYASPOR TRABZONSPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Konyaspor Trabzonspor maçı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20:00’de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.
KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11
Konyaspor: Serkan- Skubic, Selim Ay, Volkan, Ferhat Öztorun, Jonnson, Ömer Ali Şahiner, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Miya, Bajic
Trabzonspor: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Ivanildo, Novak, Mikel, Sosa, Yusuf, Abdulkadir (Sturridge), Nwakaeme, Sörloth