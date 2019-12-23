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Igor Tudor ülkesine döndü! Hajduk Split…
Diğer Ligler

Igor Tudor ülkesine döndü! Hajduk Split…

Bir dönem Galatasaray ile Karabükspor'da da görev alan Hırvat teknik direktör Igor Tudor, ülkesinde eski takımı Hajduk Split ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

23 Aralık 2019 16:22

Hırvatistan’ın köklü kulüplerinden Hajduk Split, bir dönem Türkiye’de Galatasaray ve Kardemir Karabükspor’u çalıştıran teknik direktör Igor Tudor ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat teknik direktörün 5 yıllık aradan sonra yeniden eski takımı Hajduk Split’in başına getirildiği belirtilerek, Tudor’un devre arası hazırlık kampında takımdaki görevine başlayacağı aktarıldı.

Futbolculuk kariyerinde Hajduk Split’in en önemli isimlerden biri olan Igor Tudor, 2013-2015 yıllarında da Hırvat ekibini çalıştırmıştı.

Tudor ayrıca, Yunanistan’da PAOK, Türkiye’de Kardemir Karabükspor ve Galatasaray ile İtalya’da Udinese takımlarında da teknik direktörlük yapmıştı.

Hajduk Split, Hırvatistan Birinci Futbol Ligi’nde Dinamo Zagreb’in 12 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Tudor ile bugün 2,5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Son güncelleme 16:50 | 23 Aralık 2019
Hajduk Split Igor Tudor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Fenerbahçe
16 8 28
4 Besiktas
16 8 27
5 Trabzonspor
15 7 26
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