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Galatasaray yönetiminde flaş ayrılık! Emeklilik kararı aldı!
Süper Lig

Galatasaray yönetiminde flaş ayrılık! Emeklilik kararı aldı!

Galatasaray'da Genel Sekreterlik görevini sürdüren Mustafa Turgun, görevinden ayrıldı.

23 Aralık 2019 23:04

Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada kulübün Genel sekreterlik görevini yapan Mustafa Turgun’un görevinden ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklama şu şekilde;

“Kulübümüzde Genel Sekreterlik görevini sürdüren Sayın Mustafa Turgun, emeklilik nedeniyle görevinden ayrılmıştır.

Uzun yıllar kulübümüze özveriyle hizmet etmiş olan çalışma arkadaşımız Sayın Mustafa Turgun'a vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü”

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Son güncelleme 23:04 | 23 Aralık 2019
galatasaray Mustafa Turgun süper lig
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