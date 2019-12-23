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FIFA, ırkçılık yapan futbolcuya 10 maç men cezası verdi
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FIFA, ırkçılık yapan futbolcuya 10 maç men cezası verdi

FIFA, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Hong Kong-Bahreyn karşılaşmasında ırkçılık yaptığı gerekçesiyle, Bahreynli futbolcu Sayed Baqer'e 10 maç men cezası verildiğini açıkladı.

23 Aralık 2019 23:23

FIFA, 14 Kasım’da Hong Kong’da oynanan mücadelede soyunma odasına giderken ev sahibi ülkenin taraftarlarına doğru “çekik göz” hareketi yapan Baqer’in, ırkçı davranışı nedeniyle 10 maç men cezası aldığını duyurdu.

Bahreynli futbolcunun ayrıca 30 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Cezanın, Baqer’in tribündeki bir taraftar tarafından kamerayla çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüsüne dayandırılarak verildiği ifade edildi.

Son güncelleme 23:23 | 23 Aralık 2019
ırkçılık Sayed Baqer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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