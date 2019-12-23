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Ferrari, Charles Leclerc ile sözleşme uzattı
Motor Sporları

Ferrari, Charles Leclerc ile sözleşme uzattı

Ferrari, 22 yaşındaki pilotu Charles Leclerc ile 2024 yılına kadar sözleşme uzattığını açıkladı.

23 Aralık 2019 16:29

Formula 1 takımlarından Ferrari, Monakolu pilotu Charles Leclerc ile 2024 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki sürücünün 2022 sezonunun ardından bitecek kontratı 2 yıl uzatıldı.

Leclerc, F1 kariyerine başladığı 2018’de Alfa Romeo Sauber takımıyla pilotlar klasmanını 13. sırada tamamlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Ferrari’deki ilk sezonu 2019’da 2’si birincilik olmak üzere 10 kez podyuma çıkan Leclerc, 7 kez de “pole “pozisyonu”nu kazanmıştı.

Son güncelleme 16:29 | 23 Aralık 2019
Charles Leclerc ferrari formula 1
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Fenerbahçe
16 8 28
4 Besiktas
16 8 27
5 Trabzonspor
15 7 26
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