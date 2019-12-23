Emre Belözoğlu: ‘Fenerbahçe’ye en ufak bir zararım olacaksa…’

Süper Lig’in 16. haftasında konuğu Beşiktaş’ı 3-1’lik skorla mağlup eden Fenerbahçe’de geceye damga vuran olay görkemli galibiyetten ziyade maç sonrası Ersun Yanal’ın açıklamaları ve deneyimli çalıştırıcının Emre Belözoğlu’yla gerçekleştirdiği basın toplantısı oldu.

Ersun Yanal ile Emre Belözoğlu arasında bir kavga yaşandığı iddiası üzerine açıklamalarda bulunan Ersun Yanal’ın ardından Emre Belözoğlu da yayıncı kuruluşa ve CNN Türk’e konuştu.

Sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyen deneyimli orta saha oyuncusu, “Bu yalanların ispatlanması lazım, bunlar iftira ve ispata mecbur. Böyle bir konuyla gündeme gelmekten dolayı çok üzgünüm. Ben bu olayların mağduru olmak istemiyorum. Saha içerisinde bir şey varsa, bedelini öderim, ödedim ama bu tarz şeyler ile gündeme gelmek istemem. Fenerbahçe’ye en ufak bir zararım olacaksa, bir dakika dahi Fenerbahçe’de durmam, bu formayı sırtıma geçirmem” dedi.

Emre Belözoğlu, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/84Val6yA2B — SKOR (@SozcuSkor) December 22, 2019

Emre Belözoğlu: “Maçtan iki gün önce ayağımda bir ağrı oldu. Kas problemi olduğu için bunu riske edersek iş büyüyecekti. Tedbir amaçlı, doktorumuz, hocam, üçümüz böyle bir karar verdik. Ayrıca fit olsam da hoca beni oynatmayabilir yani!” pic.twitter.com/22q2cuFRUp — SKOR (@SozcuSkor) December 22, 2019

SON DAKİKA | Ersun Yanal basın toplantısına Emre Belözoğlu ile çıktı: `Herkes haddini bilecek` Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçı sonrasında yayıncı kuruluşa çok kısa bir açıklama yaparak, `Teknik direktörü olmayan bir Fenerbahçe kazandı` dedi. Yanal`ın bu sözleri istifa sinyali olarak algılanırken gerçek basın toplantısında ortaya çıktı. Kavga ettiği iddia edilen Emre Belözoğlu ile toplantıya çıkan Yanal, `Dedikodular, arkadan konuşmalar, bunlar çok terbiyesizce` dedi. İlgili Haberi Oku

Sakatlığı hakkında da konuşan Emre Belözoğlu, “Ben fit olsam da hazır olsam da Ersun hocam beni oynatmayabilir. Ben, Fenerbahçe’ye hizmet için geldim, bazen oynarım, bazen oynamam. Oynamadığım zaman üzülürüm ama bunu tepkiye dönüştürmem. Maçtan iki gün önce ayağımda bir ağrı oldu. Kas problemi olduğu için bunu riske edersek iş büyüyecekti. Tedbir amaçlı, doktorumuz, hocam, üçümüz böyle bir karar verdik. Ayrıca fit olsam da hoca beni oynatmayabilir yani!” ifadelerini kullandı.