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Son Dakika: İkinci yarı çok hızlı başladı!
CANLI YAYIN | Yukatel Denizlispor – Aytemiz Alanyaspor
Süper Lig

CANLI YAYIN | Yukatel Denizlispor – Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Denizlispor sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. İki takımın Süper Lig tarihinde ilk kez kozlarını paylaşacağı zorlu maçın canlı yayın anlatımı Skor'da...

23 Aralık 2019 19:04

Süper Lig 16. haftasında Denizlispor ile Aytemiz Alanyaspor Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor.

Denizli Atatürk Stadı’nda saat 20:00’da başlayan maçı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanan maçı ‘Skor’ sayfalarından anbean takip edebileceksiniz. Zorlu maç öncesinde Alanyaspor’un 23 puanı bulunurken Denizlispor 21 puana sahip.

DENİZLİSPOR 0-3 ALANYASPOR

  • İkinci yarı oynanıyor…
  • Dakika 43′ Alanyaspor rüzgar gibi! Djalma Campos’un kafa golüyle skor 3-0 oldu.
  • Dakika 42′ Konuk ekip Alanyaspor yine savunma oyuncusu Welinton’un attığı golle skoru 2-0‘a getirdi.
  • Dakika 35′ Alanyaspor kullanılan köşe vuruşunda stoperi Welinton’un kafa golüyle 1-0 öne geçti.

İLK 11’LER;

DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Sapunaru, Tiago, Sackey, Murawski, Sacko, Estupinan, Barrow, Rodallega

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Salih, Campos, Bakasetas, Efecan, Fernandes

MAÇ KADROSU

Son güncelleme 21:18 | 23 Aralık 2019
Aytemiz Alanyaspor denizlispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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