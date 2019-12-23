Batuhan Karadeniz Tuzlaspor ile anlaşmaya vardı

Geçtiğimiz günlerde TFF 2. Lig takımlarından Bandırmaspor ile yollarını ayıran Batuhan Karadeniz'in yeni durağı belli oldu…
Türkiye liglerinde daha önce 10 takımın formasını giyen tecrübeli golcü kariyerinin yeni defterini Tuzlaspor ile açtı.
2. Lig’de bu sezon 10 golü bulunan Batuhan Karadeniz devre arasından itibaren Tuzlaspor forması giyecek.
Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Batuhan Karadeniz siyah beyazlıların A Takımı’ndan sonra sırasıyla Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, FC Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor ve Bandırmaspor takımlarına oynadı.
Kariyerinde 2 kez A Milli Takım forması giyen Karadeniz, tüm liglerde toplam 269 maçta 88 gol, 24 asistle oynadı.