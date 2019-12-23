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Batuhan Karadeniz Tuzlaspor ile anlaşmaya vardı
Alt Ligler

Batuhan Karadeniz Tuzlaspor ile anlaşmaya vardı

TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile yollarını ayıran Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki futbolcu kariyerindeki 11'inci takımına transfer oldu.

23 Aralık 2019 18:06

Geçtiğimiz günlerde TFF 2. Lig takımlarından Bandırmaspor ile yollarını ayıran Batuhan Karadeniz'in yeni durağı belli oldu…

Türkiye liglerinde daha önce 10 takımın formasını giyen tecrübeli golcü kariyerinin yeni defterini Tuzlaspor ile açtı.

2. Lig’de bu sezon 10 golü bulunan Batuhan Karadeniz devre arasından itibaren Tuzlaspor forması giyecek.

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Batuhan Karadeniz siyah beyazlıların A Takımı’ndan sonra sırasıyla Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, FC Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor ve Bandırmaspor takımlarına oynadı.

Kariyerinde 2 kez A Milli Takım forması giyen Karadeniz, tüm liglerde toplam 269 maçta 88 gol, 24 asistle oynadı.

Son güncelleme 18:12 | 23 Aralık 2019
batuhan karadeniz TFF 2. Lig transfer Tuzlaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Fenerbahçe
16 8 28
4 Besiktas
16 8 27
5 Trabzonspor
15 7 26
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