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Aykut Kocaman: Son dakika ayağının altından kaçırdı
Süper Lig

Aykut Kocaman: Son dakika ayağının altından kaçırdı

Süper Lig'in 16. haftasında seyircisi önünde Trabzonspor'a 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Konyaspor'da teknik direktörü Ayku Kocaman açıklamalarda bulundu.

23 Aralık 2019 23:03

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 90+3’te kaçan net fırsatı değerlendiren Kocaman ‘en becerili oyuncumuz kaçırdı’ dedi.

Gereken her şeyi yapmalarına rağmen golü bulamadıklarını kaydeden Kocaman, “Trabzonspor oyunun ilk bölümünde bütün sahayı kontrol etti, biz daha çok hızlı hücumlar üzerine gittik. Golü de 30-35’te buldular. 2. yarıda yapacağımız tek şey baskılı oyundu. Oyuncular bugünkü şartlarda yapabilecekleri her şeyi yaptı, olumsuz bir şey söylemeye gerek yok. 10 kişi kalınca da baskıyı sürdürdük, Hurtado son dakikada ayağının altından kaçırdı topu ki bu anlamda en becerili oyuncumuz kaçırdı. Puanı alamadık, yapacak, söyleyecek bir şey yok” dedi.

23 Aralık 2019 Ünal Karaman: Sturridge değişikliğinin farklı algılanmasını istemem Süper Lig`in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda çok zorlandığı maçta Konyaspor`u 1-0 mağlup etti. Bordo mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman, ``Sturridge`in kırgınlığı vardı, kendisi çıkmak istedi`` ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:03 | 23 Aralık 2019
Aykut Kocaman konyaspor trabzonspor
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