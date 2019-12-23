Ahmet Nur Çebi’den sert açıklama: Tüm ülke rezaleti izledi

Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan hakem hataları ile ilgili Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenledi. Vodafone Park’ta gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK) sert bir şekilde eleştiren Ahmet Nur Çebi, “Tüm ülke rezaleti izledi. Çıkıp en azından özür dileyin” ifadelerini kullandı.

Bu düzen böyle devam etmeyecek diyen Ahmet Nur Çebi “Biz hakem adaleti istiyoruz. Beşiktaş lehine de olsa bunu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Bu düzenin böyle devam etmesini istemeyenler safları sıkılaştırsınlar ve yanımızda olsunlar. Benim takımım dün iyi oynamamış olabilir. Bundan size ne? Hakem gelip hesap kesemez! Asla unutmayacağız! Futbol adaleti için mücadele etmeye devam edeceğiz. Adalet isteyenleri mücadele davet ediyoruz. Bu düzen böyle sürmeyecek!” dedi.

VAR protokolünün değişmesini istediklerini de belirten Ahmet Nur Çebi “Tenis ve basketbol gibi teknik heyete itiraz hakkı verilmeli. VAR kayıtları açıklayın! Biz de başkaları bizi ‘Elimizde kayıtlar var’ mı diyelim! Her şeyden önce adaletsizlikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sakın ola ağzımıza bal çalmak için eski klasik yöntemleri uygulamasınlar. Türk futbolu için adaletin peşindeyiz” şeklinde konuştu.

Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarından satır başları:

– Sayın Ali Koç ve yönetimine misafirperverlik için teşekkür ederim. Ancak maç öncesi yapılan anons ve şarkılar manidardır! Biz hakem adaleti istiyoruz. Beşiktaş lehine de olsa bunu bizim kabul etmemiz mümkün değildir.

– Biz hakem adaleti istiyoruz. Beşiktaş lehine de olsa bunu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Bu düzenin böyle devam etmesini istemeyenler safları sıkılaştırsınlar ve yanımızda olsunlar.

– Benim takımım dün iyi oynamamış olabilir. Bundan size ne? Hakem gelip hesap kesemez! Asla unutmayacağız!

– Dün akşam maçtan önce başlayıp, maç bitimine kadar ağır küfürler edildi. Ali Koç maçtan sonra yanıma gelip özür diledi. Kendisine teşekkür ediyorum.

– Cüneyt Çakır için dün MHK ve TFF memnun mu? Vicdanları rahat mı? Tüm ülke rezaleti izledi. Çıkıp en azından mahcup olduğunuzu belirtin. Özür dileyin. Yoksa memnunsanız onu da belirtin biz sizin yerinize utanalım.

– VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. Tenis ve basketbol gibi teknik heyete itiraz hakkı verilmeli.

– VAR kayıtları açıklayın! Biz de başkaları bizi ‘Elimizde kayıtlar var’ mı diyelim!

– Her şeyden önce adaletsizlikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sakın ola ağzımıza bal çalmak için eski klasik yöntemleri uygulamasınlar. Türk futbolu için adaletin peşindeyiz.

– Futbol adaleti için mücadele etmeye devam edeceğiz. Adalet isteyenleri mücadele davet ediyoruz. Bu düzen böyle sürmeyecek!

– Ali Koç da hakem hatalarından memnun değilse onu da buradan mücadeleye davet ediyorum.

– Ali Koç ve Nihat Özdemir’in görüşmesinin içeriğini bilmiyorum. Ama Koç adalet istediyse benim için sorun yok.

– Zekeriya Alp, Beşiktaş’ın kıymetli bir değeridir. Bunu tek bir kişiye mal etmek yanlış olur.

– Ali Koç dün akşamki yönetimini beğenmişse yanlış beğenmiş. Maçın tekrarını izledikten sonra hataları görecektir.

– Çarşamba Kulüpler Birliği toplantımız var. Bu gündemin kalkmaması açısında ben bunu hatırlatacağız. Ta ki adalet gelene kadar!

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BEŞİKTAŞ TÜM METNİ PAYLAŞTI

Beşiktaş Kulübü, resmi sitesinden Ahmet Nur Çebi’nin basın toplantısında yaptığı konuşmanın tüm metnini paylaştı.

Yapılan paylaşım şu şekilde:

“Sayın Ali Koç ve yönetimine, bana ve yönetimime gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederiz. Ancak maç başlamadan önce yapılan anons ve şarkılarla Fenerbahçe seyircisinin galeyana getirilmesi manidardır.

‘Adaleti tüm takımlar için istiyoruz'

Adaleti tüm takımlar için istiyoruz. Bu sebeple hakem adaleti istiyoruz. Beşiktaş'ın lehine dahi verilse yanlış kararları bizim kabul etmemiz söz konusu olamaz. Bedeli ne olursa olsun bu düşünceden ve söylemlerden vazgeçmeyeceğiz.

Henüz ikinci ayını doldurmamış bir yönetimiz. Ülke futbolunun içinde bulunduğu koşulları biliyoruz. İlk günden itibaren yapıcı olmak için elimizden gelen her çabayı sarf ettik. Yapıcı olmak adına harcadığımız bu çabanın acizlik olarak değerlendirilmesini kabul edemeyiz.

Kamuoyu önünde konuşmadık, sustuk, uyarılarımızı ilgililere yaptık. Sonuç; haftalardır süren skandal kararların dün gece itibariyle rezalete dönüştüğü konusunda tüm kamuoyu, spor ve hakem yorumcuları hem fikirdir.

‘Adil bir futbol için savaşacağız'

Asla ayrıcalık istemedik. İlk günden itibaren sadece adalet istedik. Tek başımıza kalsak da bu söylemden vazgeçmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun adil bir futbol için savaşacağız.

Türkiye'de futbol düzeninin bugüne kadar olduğu gibi sürmesini isteyenler, bizden uzak dursun. Bu düzenin böyle sürmesini istemeyenler ise artık safları sıkılaştırmak zorunda.

‘Hakemler bizi doğrayamaz'

Hakemler, futbolu yönetenler adil olmak zorundadır. Benim takımım, dün iyi performans göstermemiş olabilir, size ne! O bizim iç meselemiz. Hakem gelip bilet kesemez. Bizi doğrayamaz. Herkes işini yapacak. İyi olan şanslı olan kazanacak. Kaybeden de kendisini geliştirmeye uğraşacak.

Dün akşamı hiçbir Beşiktaşlı asla unutmayacak. Unutursak aynı rezaleti tekrar yaşayacağımızı biliyoruz! Asla unutmayacağız!

‘Özür dilemek erdemdir'

Dün maçtan önce başlayıp maç sonuna kadar çok ağır küfürlere maruz kaldık. Sayın Ali Koç, maç sonrası bizzat yanıma gelip özür diledi. Sonrasında bu tavrını kameralar karşısında sürdürdü. Bu yaklaşımı için kendisine teşekkür ederim. Özür dilemek büyük bir erdemdir.

Dünkü maçın hakemi, TFF ve kurulları, dün geceden memnunlar mıydı? Vicdanları rahat mı? Bütün ülke rezaleti izledi. En azından çıkın özür dileyin. Beşiktaşlılardan, futbol kamuoyundan özür dileyin. ‘Yok, biz dün akşamdan memnunuz' diyorsanız çıkın onu söyleyin. Sizin adınıza biz mahcup olalım.

‘Beşiktaş'a cephe alacak olanlar, birkaç kez daha düşünsün'

Hakemler aleyhine konuşursak hakem camiası bize cephe alırmış! Biz düşman mıyız? Beşiktaş, bu ülkenin en eski spor kulübü ve en önemli sivil toplum kuruluşudur. Cephe alacak olan birkaç defa daha düşünsün. Adalet isteyene cephe alacak olanlar da takkelerini önlerine bir koysunlar.

Bundan sonrası için neler yapacağız! Her şeyden önce adaletsizlikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sakın ola ağzımıza bal çalmak için eski klasik yöntemleri kullanmaya kalkmasın kimse. Lehimize haksız bir iki karar verip bir başka rakibimizi adaletsizlikle boğmaya kalkmayın. Biz sadece kendimiz için değil, Türk futbolu için bu adaletin peşindeyiz.;

‘VAR protokolünün değişmesini istiyoruz'

VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa hem yurt içinde hem yurt dışında çalışacağız. Teniste, voleybolda olduğu gibi teknik kadroya VAR'a müracaat imkanı tanınmalı.

Şenol hocamın dediği gibi iyi niyet olmadıktan sonra var mış yokmuş fark etmiyor. VAR kayıtları açıklanmalı!

Neyi gizliyorsunuz. Futbol ailesinden gizleyecek neyiniz var! Açıklayın kayıtları. Biz de başkaları gibi elimizde kayıt var mı diyelim.

‘Çürük elmaların temizlenmesinden çekinmeyin'

Korkmayın! Açıklayın! Çürük elmaların temizlenmesinden çekinmeyin. Elma büyükmüş küçükmüş, ihracaata yönelikmiş, geçin bunları. Çürükleri temizlemediğiniz sürece bütün elmaları, yani bütün futbolu yok edeceksiniz.

Lig sıralamasında denge gözetiliyor algısı ligimize ağır darbe vurur, böyle bir algı kamuoyunda hakim durumda.

‘Güneşi balçıkla sıvatmayacağız'

UEFA hakem komitesi ve bu komiteyle yakın teması olan bir hakem gözlemcisi ve hocasıyla anlaşmak istiyoruz. Yönetim ve teknik kadromuzu eğitecek. Maçlarımızı izleyecek, rakiplerimizin kritik maçlarını izleyecek ve bize maçın hakemleriyle ilgili raporlar sunacak. Bu raporları, UEFA ve FIFA hakem komiteleriyle paylaşacağız. Güneşi balçıkla sıvatmayacağız. Şikayet değil, doğruyu, adaleti tesis etme mücadelesi vereceğiz.

Camia olarak başkanından yönetimine, futbolcusundan teknik adamına, yedisinden yetmişine futbol adaleti için mücadele edeceğiz. Futbolda adalet isteyenleri desteğe, mücadeleye katılmaya davet ediyorum.”

BU DÜZEN BÖYLE SÜRMEYECEK!”