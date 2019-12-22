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Vedat Muriqi: Bazen çok konsantre olmak…
Süper Lig

Vedat Muriqi: Bazen çok konsantre olmak…

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, takımın 3. golünü attığı 3-1'lik Beşiktaş galibiyeti sonrasında konuştu.

22 Aralık 2019 21:24

Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’ı sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de golcü futbolcu Vedat Muriqi, derbi zaferi sonrasında konuştu. Kosovalı oyuncu, her maça aynı hazırlandığını belirtip, derbide kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı;

“Çok bir maç olacağını biliyorduk. Uzun süredir derbilerde yenilgi yaşamadık burada. Taraftarlarımız muhteşemdi. 90 dakika boyunca inanılmazlardı. Baskı gördüğümüz anlarda da bizi desteklediler. Ben her zaman söylüyorum, kim atarsa atsın önemli olan kazanalım. Rize deplasmanında da 3 puan alıp yolumuza devam edeceğiz.

Her maça aynı şekilde hazırlanmaya çalışıyorum. Bazen çok konsantre olmak negatif etki yaratabiliyor. Daha önce bunu yaşadım. Her rakibe aynı hazırlanıyorum. Şimdi önümüzde bir 3 puan daha var ve ardından 1 haftalık tatilimize çıkacağız inşallah.”

Son güncelleme 21:24 | 22 Aralık 2019
Fenerbahçe süper lig Vedat Muriqi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Fenerbahçe
16 8 28
4 Besiktas
16 8 27
5 Trabzonspor
15 7 26
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