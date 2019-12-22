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Usain Bolt 2 yıl sonra piste çıktı!
Atletizm

Usain Bolt 2 yıl sonra piste çıktı!

100 ve 200 metrede dünya rekorlarını elinde bulunduran Usain Bolt, emekliye ayrılmasından iki yıl sonra geri döndü, ilk kez atletizm pistine çıkarak koştu.

22 Aralık 2019 11:26

2020 Olimpiyatları’nın ev sahibi olacak Tokyo’da dün, oyunlara ev sahipliği yapacak Ulusal Stadyum'un açılış töreni gerçekleştirildi. Jamaikalı yıldız atlet törende boy gösterdi.

60 bin kişilik stadyumda 200 metrelik mesafede bir gösteri koşusu gerçekleştiren Bolt, stada gelen sporseverleri heyecanlandırdı. Performansıyla büyük alkış topladı.

FAZLA KİLOLARI DİKKAT ÇEKTİ

Japon sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği Usain Bolt fazla kilolarıyla dikkat çekti. Gece hayatına düşkünlüğüyle bilinen rekortmen atletin göbek yapmış olması gözden kaçmadı.

Koşunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bolt “Atletizme geri dönmeyeceğim. Az biraz koştum, vücuduma ağrı girdi. İlk kez olimpiyatları bir seyirci olarak takip edeceğim” dedi.

Tokyo Ulusal Stadyumu toplamda 1.5 milyar dolar inşaat maliyetiyle inşaa edilirken, bu yaz gerçekleştirilecek yaz olimpiyatlarının merkezi olacak.

Son güncelleme 11:26 | 22 Aralık 2019
atletizm Usain Bolt
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