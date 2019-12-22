SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kadıköy'de dev derbi başladı!
SON DAKİKA Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi Emre Belözoğlu şoku!
Fenerbahçe

SON DAKİKA Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi Emre Belözoğlu şoku!

Fenerbahçe'de Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç öncesi Emre Belözoğlu şoku yaşandı.

22 Aralık 2019 18:04

Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Emre Belözoğlu kadrodan çıkarıldı. Karşılaşmaya yedek başlayacak olan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Emre Belözoğlu’nun sağ kasığındaki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı olarak kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Öte yandan Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı maça 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Sadık, Emre, Moses, Zajc ve Hasan Ali sakatlıkları sebebiyle derbi maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası bulunan Rodrigues de Beşiktaş derbisinde forma bulamadı.

Son güncelleme 19:21 | 22 Aralık 2019
beşiktaş emre belözoğlu Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Besiktas
16 8 28
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
16 7 26
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kayserispor
Bugün - 16:30
1
-
4
Istanbul Basaksehir
Fenerbahçe
Bugün - 19:00
0
-
0
Besiktas
TÜMÜNÜ GÖR