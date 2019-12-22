SON DAKİKA Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi Emre Belözoğlu şoku!

Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Emre Belözoğlu kadrodan çıkarıldı. Karşılaşmaya yedek başlayacak olan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Emre Belözoğlu’nun sağ kasığındaki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı olarak kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Öte yandan Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı maça 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Sadık, Emre, Moses, Zajc ve Hasan Ali sakatlıkları sebebiyle derbi maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası bulunan Rodrigues de Beşiktaş derbisinde forma bulamadı.