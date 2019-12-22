Son dakika Ersun Yanal’dan flaş sözler!

Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’ı 3-1 yenen Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa ilginç bir açıklama yaptı.

Yanal, “Galip gelemediğimiz maçlardan farklı oynamadık. Birçok mevkisi olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Görevimizi yaptık. Büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayacağım. Basın açıklamasını hafta içi yapacağım” diyerek dikkat çekti.

Yayıncı kuruluşta derbi sonrasında yorum yapan Metin Tekin ise bu açıklamaları, “Bence bu bir istifa açıklamasıydı” şeklinde yorumladı.