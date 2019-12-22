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Son dakika Ersun Yanal’dan flaş sözler!
Süper Lig

Son dakika Ersun Yanal’dan flaş sözler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçı sonrasında yayıncı kuruluşa çok kısa bir açıklama yaparak, "Teknik direktörü olmayan bir Fenerbahçe kazandı" diyerek dikkatleri üzerine topladı.

22 Aralık 2019 21:20

Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’ı 3-1 yenen Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa ilginç bir açıklama yaptı.

Yanal, “Galip gelemediğimiz maçlardan farklı oynamadık. Birçok mevkisi olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Görevimizi yaptık. Büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayacağım. Basın açıklamasını hafta içi yapacağım” diyerek dikkat çekti.

Yayıncı kuruluşta derbi sonrasında yorum yapan Metin Tekin ise bu açıklamaları, “Bence bu bir istifa açıklamasıydı” şeklinde yorumladı.

Son güncelleme 21:25 | 22 Aralık 2019
ersun yanal Fenerbahçe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Fenerbahçe
16 8 28
4 Besiktas
16 8 27
5 Trabzonspor
15 7 26
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