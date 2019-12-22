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Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’dan Pato açıklaması: ‘Güldürmeyin beni’
Süper Lig

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’dan Pato açıklaması: ‘Güldürmeyin beni’

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Brezilyalı golcü Pato'nun transfer edileceği ile ilgili çıkan haberleri yalanlayarak, “Sosyal ve görsel medyada bize yazılan Pato haberleri doğru değil. Pato’nun maliyetini Türkiye’de karşılayacak kulüp yok. Güldürmeyin beni” dedi.

22 Aralık 2019 17:36

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Otyakmaz, son dakikada alınan 1 puanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “İdeal kadromuzdan eksik oyuncularla çıktığımız zorlu Gençlerbirliği deplasmanından son dakikada bulduğumuz golle 1 puan almamız bizleri memnun etti. Sivas bugün burada hem bürokrasi hem de taraftar olarak üst düzeyde buradaydı. Hemşehrilerimizi buradan üzgün göndermediğimiz için mutluyuz. Dolu tribünler önünde takımımız çok daha iyi oynuyor. İlk yarının son müsabakası olan Göztepe maçında yine tribünlerimizi dolu görmek istiyoruz” dedi.

“GÜLDÜRMEYİN BENİ”

Otyakmaz, son olarak Brezilyalı golcü Alexandre Pato ile ilgili yöneltilen soruya, “Sosyal ve görsel medyada bize yazılan Pato haberleri doğru değil. Pato'nun maliyetini Türkiye'de karşılayacak kulüp yok. Güldürmeyin beni” cevabını verdi.

22 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 2-2 Demir Grup Sivasspor Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. 90+6`da Sivassporlu Yatabare`nin attığı röveşata golüyle mücadele 2-2 sona erdi. Diğer golleri Kone, Stancu ve Ayite kaydetti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:46 | 22 Aralık 2019
alexander pato Mecnun Otyakmaz sivasspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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