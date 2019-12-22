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Sapanca’da Farkındalık Festivali
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Sapanca’da Farkındalık Festivali

Uluslararası Farkındalık Festivali Aralık ayında, Sapanca’da gerçekleşti.

22 Aralık 2019 17:48

Sapanca'da iki gün süren Uluslararası Farkındalık Festivali, “Yeni Yılda Değişim Sanatını Yaşa!” sloganıyla gerçekleştirildi.

Enerji merkezi çalışmaları ve değişim programlarının uygulandığı festivalde ayrıca interaktif söyleşiler, danslar, bireysel gelişimi ve farkındalığı artırmaya yönelik kitaplar yer aldı. Programda yer alan “Değişim” çalışmaları, Stresi Yönetme, İnsanüstü Olma, Korkuyu Aşma ve Depresyondan Özgürleşme üzerine oldu.

Şirket çalışanları ve aileler programlara büyük ilgi gösterdi. Sağlıklı yaşam ve farkındalık için nefes çalışmalarının da yer aldığı etkinlikte özgüven, yaratıcılık, kararlılık ve sevgi dolu iletişimi geliştiren enerji çalışmaları da yapıldı.

Farkındalık Festivali'ne dünyadan, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Sapanca çevresinden 400'e yakın katılım gerçekleşti.

Son güncelleme 17:48 | 22 Aralık 2019
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OGP
1 Sivasspor
16 10 34
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