Rıza Çalımbay’dan ‘şampiyonluk’ itiraf: ‘Çok zor’

Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği ile berabere kalan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Şu anda bizim oynadığımız oyun ve bulunduğumuz konumla şampiyon olmamız çok zor” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Her şeyden önce çok güzel bir lig maçı oldu. Bizim için bu maç çok önemliydi. Geçen hafta bütün takımlar puan kaybetti. Bizim bunu iyi bir avantaja çevirmemiz için mutlaka buradan galibiyetle ayrılmamız gerekiyordu. Eksik arkadaşlarımız vardı. Çok olmasa da takımı etkileyen arkadaşlarımız vardı. Sonrasında maça çıkarken Fernando'da bir problem oldu, riske etmedik Kone ile maça çıktık” dedi.

MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 2-2 Demir Grup Sivasspor Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. 90+6`da Sivassporlu Yatabare`nin attığı röveşata golüyle mücadele 2-2 sona erdi. Diğer golleri Kone, Stancu ve Ayite kaydetti. İlgili Haberi Oku

İkinci yarıda yaptıkları hatalara değinen Çalımbay, “Golümüzü attık mücadelemiz çok çok iyiydi. Ama ikinci yarı yaptığımız hatalardan dolayı goller yedik ama oyundan kopmadan teslim olmadık. Son dakikaya kadar sürekli taktik değiştirdik. Riske girdik orta sahamızı neredeyse bıraktık. Şimdi arada kupa maçı oynadık. Gençlerbirliği oynamadı. Şu bir gerçek, dar bir kadromuz var, hem kupa hem de lig oynadığımız zaman mutlaka yorulan arkadaşlarımızdan tam verim alamıyoruz. Bizim için bu hafta zor bir haftaydı. Son saniyede gol attığımız için galibiyet kadar önemli oldu. Çıkarılacak dersler var. Oynamayan arkadaşların yerine oynayan arkadaşların daha iyi verim vermesi gerekiyordu. Onları da devre arası kazanacağız. Puan aldığımız için mutluyuz. Takımın mücadelesinden dolayı çok mutluyum, son saniyeye kadar oyundan kopmadılar. Hedefimiz 3 puandı ama 1 puanda güzel deplasmanda olduğu için tek hedefimiz Göztepe maçını iyi bir şekilde bitirmek. Oraya sakat ve cezalı arkadaşlarımızda gelecek, o maç bizim için bir final maçı olacak” dedi.

“ŞAMPİYON OLMAMIZ ÇOK ZOR”

Bir gazetecinin Sivasspor'un “Şampiyonluk şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusunu cevaplandıran Çalımbay, “Şu anda bizim oynadığımız oyun ve bulunduğumuz konumla şampiyon olmamız çok zor. Bunlar yetmez. Bizim içinde ‘şampiyonuz' veya ‘şampiyonluğa oynuyoruz' demek mümkün değil. Biz ligin lideriyiz. Bana göre esas lig ikinci yarı başlıyor. Artık telafisi olmayan maçlar oynanacak. Bizim takviye yaparak destek almamız gerekiyor mutlaka, şu anda oynadığımız oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Biz böyle oynarsak şampiyon olmamız çok zor” ifadelerini kullandı.