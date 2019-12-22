Rıdvan Dilmen: Cüneyt Çakır maçın kaderine etki etti

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçın devre arasında ilk yarıyı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Cüneyt Çakır’ın karşılaşmayı idare ettiğini söyledi. NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında konuşan Rıdvan Dilmen, Cüneyt Çakır’ın hata yaptığı kararları saydı.

Fenerbahçe’nin kazandığı penaltıyı Cüneyt Çakır’ın süzemediğini belirten Rıdvan Dilmen “Cüneyt Çakır’ın klasik bir Süper Lig performansı… Cüneyt Çakır idare ediyor, yönetmiyor. İkinci gol faul var mı yok mu Fenerbahçeli gözlüğümü çıkarıp baktım yok faul. VAR’dan da bir uyarı gelmedi. Rebocho’nun topu eliyle oynadığını göremedi. VAR hakemi Mete Kalkavan’ın uyarısı ile verdi penaltıyı… Fenerbahçe’ye korner vermedi, döndü gol oldu. O 2-0 autuydu. Maç 0-0 olsa korneri verirdi. Öyle birkaç hata yaptı ki skor değişti. Cüneyt Çakır maçın kaderine etki etti” dedi.

Bazı pozisyonlarda da hataları olduğunu savunan Rıdvan Dilmen “Mesela Ozan Tufan’ın üç kişiyi geçerek ilerlediği bir pozisyon vardı. Önce Lens faul yaptı. Sonra iki kişi daha… Cüneyt Çakır, kaleye yakın yerde vermek yerine, avantajsız yerdeki ilk pozisyonun olduğu yerden verdi serbest vuruşu” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, karşılaşma hakkında ise “İlk yarısı oldukça keyifli bir karşılaşmaydı. Umarım ikinci yarıda da heyecanı yüksek bir maç izleriz. Atiba Beşiktaş’ı hayata döndürdü. Atiba için gizli kahraman deniyor. Gizli falan değil, 10 senedir uçuyor adam. İlk yarı 2-0 olsaydı Beşiktaş’ın işi çok zor olurdu” şeklinde konuştu.