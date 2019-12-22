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Premier League’de dev derbide kazanan Chelsea oldu!
İngiltere Premier Lig

Premier League’de dev derbide kazanan Chelsea oldu!

İngiltere Premier League'de Londra derbisinde Chelsea, Tottenham'ı deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti. Chelsea'da menajerlik yaptığı dönemde takımın en önemli isimleri arasında yer alan ve şu an Maviler'i çalıştıran Frank Lampard, eski hocası Jose Mourinho'yu devirmiş oldu.

22 Aralık 2019 22:34

Premier Lig’in 18. haftasında Tottenham ile Chelsea, Tottenham Hotspur Stadı’nda karşılaştı. Chelsea, Willian’ın 12. ve penaltıdan 45+4. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Tottenham’da Heung Min Son, 62. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

22 Aralık 2019 Manchester United`da Watford deplasmanında şok! David de Gea`dan skandal hata... İngiltere Premier Lig 17. hafta karşılaşmasında ligin son sırasındaki Watford deplasmanına konuk olan Manchester United, 2-0 yenilgiyle şoke olurken kaleci David de Gea`nın yaptığı hata maça damga vurdu. İlgili Haberi Oku

İki maç sonra kazanan Chelsea, 32 puana ulaştı ve 4. sırada yer aldı. Tottenham ise 26 puanla 7. sırada kaldı. Öte yandan, günün diğer maçında ligin son sırasındaki Watford, konuk ettiği Manchester United’ı 2-0 yendi ve bu sezon ikinci kez galip geldi.

Son güncelleme 22:34 | 22 Aralık 2019
chelsea İngiltere Premier League Tottenham Hotspur
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Fenerbahçe
16 8 28
4 Besiktas
16 8 27
5 Trabzonspor
15 7 26
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