Premier League’de dev derbide kazanan Chelsea oldu!

Premier Lig’in 18. haftasında Tottenham ile Chelsea, Tottenham Hotspur Stadı’nda karşılaştı. Chelsea, Willian’ın 12. ve penaltıdan 45+4. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Tottenham’da Heung Min Son, 62. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Manchester United`da Watford deplasmanında şok! David de Gea`dan skandal hata... İngiltere Premier Lig 17. hafta karşılaşmasında ligin son sırasındaki Watford deplasmanına konuk olan Manchester United, 2-0 yenilgiyle şoke olurken kaleci David de Gea`nın yaptığı hata maça damga vurdu. İlgili Haberi Oku

İki maç sonra kazanan Chelsea, 32 puana ulaştı ve 4. sırada yer aldı. Tottenham ise 26 puanla 7. sırada kaldı. Öte yandan, günün diğer maçında ligin son sırasındaki Watford, konuk ettiği Manchester United’ı 2-0 yendi ve bu sezon ikinci kez galip geldi.