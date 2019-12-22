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Ozan Tufan: Attığım golde önceki pozisyona bakmak lazım
Süper Lig

Ozan Tufan: Attığım golde önceki pozisyona bakmak lazım

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki kaptanı olan Ozan Tufan, gol attığı maç sonrasında konuştu.

22 Aralık 2019 21:12

Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’ı sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de maça kaptan olarak çıkan Ozan Tufan, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Takımının 2. golünü kaydeden Ozan, attığı golden önce Diaby’ye yaptıkları baskıyı öne çıkararak şu ifadeleri kullandı;

“Bu güzel atmosferde güzel bir maç yaptık. Galip ayrılıyoruz. Attığım golde önceki pozisyona bakmak lazım. Gustavo ile rakibi yaptığımız baskıyla gol geldi. Fenerbahçe hep böyle baskılı oynarsa hep galip gelir. Ben attım, Muriqi de attı. Önemli olan Fenerbahçe’nin kazanması.”

Son güncelleme 21:12 | 22 Aralık 2019
Fenerbahçe Ozan Tufan süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Fenerbahçe
16 8 28
4 Besiktas
16 8 27
5 Trabzonspor
15 7 26
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