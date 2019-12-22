Ozan Tufan: Attığım golde önceki pozisyona bakmak lazım

Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’ı sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de maça kaptan olarak çıkan Ozan Tufan, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Takımının 2. golünü kaydeden Ozan, attığı golden önce Diaby’ye yaptıkları baskıyı öne çıkararak şu ifadeleri kullandı;

“Bu güzel atmosferde güzel bir maç yaptık. Galip ayrılıyoruz. Attığım golde önceki pozisyona bakmak lazım. Gustavo ile rakibi yaptığımız baskıyla gol geldi. Fenerbahçe hep böyle baskılı oynarsa hep galip gelir. Ben attım, Muriqi de attı. Önemli olan Fenerbahçe’nin kazanması.”