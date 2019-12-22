Milan fena dağıldı! Hezimet

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 17. haftasında Atalanta, sahasında Milan’ı 5-0 yendi.

Bergamo kentindeki Gewiss Stadı’nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip hızlı başladı ve 10. dakikada Alejandro Dario Gomez ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısında Atalanta, 61. dakikada Mario Pasalic’le skoru 2-0’a getirirken, iki dakika sonra Josip Ilicic farkı 3’e çıkaran golü kaydetti. Ilicic, 72. dakikada kendisinin ikinci, takımının 4. golüne imza atarken, 83. dakikada Milan ağlarını havalandıran Luis Muriel, maçın sonucunu 5-0 olarak belirledi.

Inter`in 17`lik yıldızı Esposito`ya Lukaku`dan jest: `Lukaku harika bir adam!` Serie A`nın 17. haftasında Inter, konuğu Genoa`yı 4-0 yenerken Romelu Lukaku, 64`te kazanılan penaltıda topu 17`lik yıldız Sebastiano Esposito`ya vererek geceye damga vuran bir jest yaptı. Genç oyuncu kariyerinin ilk Serie A golünü atarken, sevincini annesiyle paylaştı. Esposito maçtan sonra, Lukaku harika bir adam. Topu al ve sen at dedi diye konuştu. İlgili Haberi Oku

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun 90 dakika mücadele ettiği maçta Atalanta, kırmızı-siyahlı rakibine karşı tarihi bir skor elde etti.

Bu sonuçla Atalanta puanını 31’e yükselterek ligde 5. sıraya yükselirken, Milan’ın ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Puan tablosunda 21 puanla 10. sırada yer alan Milan, bu sezon 8. kez mağlup oldu.