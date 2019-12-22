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MAÇ SONUCU | Osmanlıspor 1-1 İstanbulspor
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Osmanlıspor 1-1 İstanbulspor

Alt sıralarda yer alan Osmanlıspor ile İstanbulspor her iki devrede atılan gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

22 Aralık 2019 18:00

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Osmanlıspor ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçlar birlikte ev sahibi takım 12 puanla 15. sırada yer alırken, İstanbul ekibi 19 puan ve maç fazlasıyla 12. sırada bulunuyor.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Caner Ak, Seyfettin Ünal, Furkan Ürün

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen (Dk. 68 Okan Deniz), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Halil İbrahim Esen, Barış Zeren (Dk. 37 Tamer Aşık), Todorovic, Beykan Şimşek (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Ayuk, Mertan Caner Öztürk

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Ali Aytemur, Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Cajic, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 74 Oğuzhan Akgün), Ali Dere (Dk. 87 Zafer Şensoy), Diouf

Goller: Dk. 10 Ali Dere (İstanbulspor), Dk. 77 Todorovic (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Mertan Caner Öztürk, Dk. 31 Ali Ülgen, Dk. 79 Ali Eren İyican (Osmanlıspor), Dk. 35 Duhan Aksu, Dk. 87 Ali Aytemur (İstanbulspor)

Son güncelleme 18:02 | 22 Aralık 2019
İstanbulspor Osmanlıspor tff 1.lig
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1 Sivasspor
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2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Fenerbahçe
16 8 28
4 Besiktas
16 8 27
5 Trabzonspor
15 7 26
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