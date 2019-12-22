MAÇ SONUCU | Kayserispor 1-4 Başakşehir

Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 4-1 kazanarak lider Sivasspor ile puan farkını 4’e indirdi.

Başakşehir 5. dakikada Elia’nın şutunda Lopes’e çarpan topla 1-0 öne geçti. Dakikalar 10’u gösterdiğinde ise bu kez Visca’nın sağ çarprazdan sert şutuna Mert Kula müdahale etmek istedi ancak top yön değiştirip filelere gitti: 2-0.

Kayserispor’u umutlandıran gol 38. dakikada Kravets’ten geldi. Hasan Hüseyin’in ortasına iyi yükselen sarı-kırmızılı forvet skoru 2-1’e getirdi.

Başakşehir 48. dakikada Demba Ba’nın golüyle ikinci yarıya rahat başladı. Senegalli golcü oyuncu durumu 3-1’e getirdi. Oyuna sonradan giren Aleksic ise 90+3’te ceza sahası içerisinden yaptığı rahat vuruşla maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 4-1.

Bu sonuçla Kayserispor 10 puanla ligin son sırasında haftayı tamamladı. Medipol Başakşehir ise 30 puanla 2. sırada yer aldı.

İlk yarının son haftasında Kayserispor, Trabzonspor ile deplasmanda; Başakşehir ise sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Mehmet Kısal

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Mert Kula, Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 90 Aksel Aktaş), Emre Demir (Dk. 74 Furkan Polat), Rienstra, Ziya Alkurt (Dk. 87 Ömer Uzun), Kravets

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 90+3 Azubuike), İrfan Can Kahveci, Visca, Elia (Dk. 86 Aleksic), Demba Ba (Dk. 74 Mehmet Topal), Crivelli

Goller: Dk. 5 Lopes (Kendi kalesine), Dk. 10 Mert Kula (Kendi kalesine), Dk. 48 Demba Ba, Dk. 90+3 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 38 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Abdennour, Dk. 48 Djedje, Dk. 65 Lopes (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 75 Clichy, Dk. 81 Crivelli (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanttan topla hızla mesafe kateden Elia, son çizgiye indi. Yasir Subaşı’yı çalımlayan Elia’nın dar açıdan vuruşunda savunmada Lopes’ten sekerek yükseklik kazanan top ağlarla buluştu: 0-1.

10. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2’ye çıkardı. Caiçara’nın pasında ceza alanında Visca, topu kontrol etti. Bu futbolcunun sağ çaprazdan sert vurduğu top kaleye yakın mesafede Mert Kula’nın ayağına çarparak yön değiştirerek filelere gitti: 0-2.

26. dakikada Emre Demir ceza sahasında rakibini çalımlayarak meşin yuvarlağı ortaladı. Hasan Hüseyin Acar’ın şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

38. dakikada Hasan Hüseyin Acar’ın ceza sahası dışından ortaladığı topa iyi yükselen Kravets’in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir’in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Medipol Başakşehir farkı yeniden 2’ye çıkardı. Sağ kanatta topla hareketlenen Visca, meşin yuvarlağı ceza alanında müsait durumdaki Demba Ba’ya gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.

50. dakikada Caiçara’nın ceza alanı dışından hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak barajdan döndü. Pozisyonu takip eden Caiçara’nın yerden etkili vuruşunda top, direğin yanından az farkla auta çıktı.

82. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Ziya Alkurt’un şutunda kaleci Mert Günok topu güçlükle kurtardı.

90. dakikada Visca kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.

90+3. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza alanında soldan yerden gönderdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Aleksic’in şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.

Karşılaşma Medipol Başakşehir’in 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.