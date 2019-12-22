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MAÇ SONUCU | Erzurumspor 1-3 Altay
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Erzurumspor 1-3 Altay

Geçen hafta Adana Demirspor maçıyla galibiyet hasretine son veren Altay, Erzurumspor'u da deplasmanda Leandrinho ve Paixao'nun golleriyle 3-1 yendi.

22 Aralık 2019 17:49

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Altay, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 3-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 27 puan ve maç fazlasıyla 3. sırada kalırekn, Altay 23 puanla 9. sıraya yükseldi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Oğuz Terzi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 31 Osman Çelik), Merthan Açıl (Dk. 70 Ba), Hasan Hatipoğlu, Mucahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Obertan, Emrah Başsan, Hamroun (Dk. 46 Oltan Karakullukçu), Pote

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Alhassan, Putsila (Dk. 70 Kappel), Yılmaz Özeren, Leandrinho, Hüsamettin Yener (Dk. 62 Deniz Vural), Paixao (Dk. 85 Oğuz Han Aynaoğlu)

Goller: Dk. 4 Leandrinho, Dk. 21 ve 54 Paixao (Altay), Dk.11 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Hasan Hatipoğlu, Dk. 84 Osman Çelik, Dk. 90+1 Oltan Karakullukçu, Dk. 90+2 Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 61 Özgür Özkaya, Dk. 69 Cihan Topaloğlu (Altay)

Son güncelleme 17:50 | 22 Aralık 2019
altay Büyükşehir Belediye Erzurumspor tff 1.lig
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