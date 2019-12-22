Kruse golü takım arkadaşına armağan etti

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta gol perdesini Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse açtı. Rebocho’nun ceza sahası içinde eliyle oynadığı pozisyon sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Kruse, Karius ve topu ayrı köşelere gönderdi.

Fenerbahçe 23. dakikada Kruse’nin penaltısıyla öne geçerken, Alman futbolcu golü sakatlanan Sadık Çiftpınar’a armağan etti. Gol sevincinde Sadık Çiftpınar’ın formasını alan Kruse, sezonu kapatan takım arkadaşını unutmadı.

Kruse, bu golle Fenerbahçe forması altında ikinci kez ağları havalandırmış oldu.