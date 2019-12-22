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Son Dakika: İnanılmaz bir şut ile ikinci gol geldi!
Kruse golü takım arkadaşına armağan etti
Fenerbahçe

Kruse golü takım arkadaşına armağan etti

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında 20. dakikada öne geçtiği golün sahibi Max Kruse, golü sakatlanan takım arkadaşına armağan etti.

22 Aralık 2019 19:41

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta gol perdesini Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse açtı. Rebocho’nun ceza sahası içinde eliyle oynadığı pozisyon sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Kruse, Karius ve topu ayrı köşelere gönderdi.

Fenerbahçe 23. dakikada Kruse’nin penaltısıyla öne geçerken, Alman futbolcu golü sakatlanan Sadık Çiftpınar’a armağan etti. Gol sevincinde Sadık Çiftpınar’ın formasını alan Kruse, sezonu kapatan takım arkadaşını unutmadı.

Kruse, bu golle Fenerbahçe forması altında ikinci kez ağları havalandırmış oldu.

Son güncelleme 19:47 | 22 Aralık 2019
Fenerbahçe kruse sadık
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Fenerbahçe
16 8 28
4 Besiktas
16 8 27
5 Trabzonspor
15 7 26
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