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Kartal’da olaylı maç! Taraftar telleri kırıp sahaya indi…

Kartal'da oynanan Kartal Bulvar-Beykoz 1908 maçı sonrası ortalık birbirine girdi. Beykozlu taraftarlar telleri kırıp sahaya girdi. İki tarafın koltukları atarak birbirine girdiği anlar kameralara yansırken, çıkan olayları polis güçlükle sakinleştirdi.

22 Aralık 2019 15:11

Kartal’da oynanan Kartal Bulvar-Beykoz 1908 Süper Amatör Lig maçı bitiminde olaylar çıktı. Kartal Bulvarspor’un 3-1 galip geldiği maç sonrası Beykozlu taraftarlar rakip takımın taraftarlarının sporcularına küfür ettiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Ardından taraftarlar telleri kırarak sahaya girdi . Polis engellemeye çalışsa da taraftarlar Kartal tribünlerine doğru ilerledi. İki takım taraftarları ellerine ne geçtiyse birbirine attı.

Koltuklar havada uçuşurken, polis olayları güçlükle engelledi. Yaşanan olaylar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde taraftarlar telleri kırıp sahaya giriyor. Ardından karşı tribüne giden taraftarlar koltuklarla birbirine saldırıyor.

Son güncelleme 15:11 | 22 Aralık 2019
Beykoz 1908 Kartal Bulvar
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 11 36
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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