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Isaiah Thomas, küfür eden taraftarın yanına gitti! ‘Özür dilerim dondurma istemiştim’
NBA

Isaiah Thomas, küfür eden taraftarın yanına gitti! ‘Özür dilerim dondurma istemiştim’

NBA'de sabaha karşı oynanan 76ers Wizards karşılaşmasında maçın sonucundan çok Isaiah Thomas ile bir taraftar arasında yaşanan çirkin olay gündeme oturdu

SKOR DIŞ HABER 22 Aralık 2019 14:11

Washington Wizards’ın yıldız oyuncusu Isaiah Thomas, Philadelphia 76ers karşısında oyundan atıldı. Thomas’ın 4. çeyrekteki bir mola sırasında tribüne çıkarak bir taraftarla konuştuğu için ihraç edildiği öğrenildi.

Maçtan sonra konuya açıklık getiren yıldız oyuncu, serbest atış kullandığı sırada bir 76ers taraftarının sözlü tacizine uğradığını anlattı:

“Bir taraftar bana iki eliyle hareket çekip üç kere “S****r O*****u” diye bağırdı. Yanına gidince benden özür dileyip ‘sadece Frosty istiyordum’ dedi.”

Thomas, söz konusu taraftarın ilk serbest atışı kaçırdıktan sonra küfürlü tepkiyi verdiğini söyledi ve ekledi: “Tribüne çıktım, soğukkanlı şekilde yüzleştim, bana saygısızlık yapmamasını söyledim.”

The Wells Fargo Center’da rakip oyuncuların art arda iki serbest atış kaçırması halinde 76ers taraftarları Frosty adı verilen dondurmayı kazanıyor.

Bu gerekçeyi makul bulmayan Thomas, korumalardan taraftarı salonun dışına çıkarmasını istedi.

“Hiçbir şekil ve şartta buna izin verilmemeli. Uzun zamandır bu Lig’deyim, taraftarlar ne isterse söylüyor. Bana hakaret etmeyin, ben bunu kimseye yapmıyorum.”

Karşılaşmada Philadelphia 76ers, Washington Wizards’ı 125-108 mağlup etti.

 

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Son güncelleme 15:13 | 22 Aralık 2019
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