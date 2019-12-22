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Inter’in 17’lik yıldızı Esposito’ya Lukaku’dan jest: ‘Lukaku harika bir adam!’
İtalya Serie A

Inter’in 17’lik yıldızı Esposito’ya Lukaku’dan jest: ‘Lukaku harika bir adam!’

Serie A'nın 17. haftasında Inter, konuğu Genoa'yı 4-0 yenerken Romelu Lukaku, 64'te kazanılan penaltıda topu 17'lik yıldız Sebastiano Esposito'ya vererek geceye damga vuran bir jest yaptı. Genç oyuncu kariyerinin ilk Serie A golünü atarken, sevincini annesiyle paylaştı. Esposito maçtan sonra, "Lukaku harika bir adam. Topu al ve sen at dedi" diye konuştu.

22 Aralık 2019 00:38

Serie A’nın 17. haftasında Inter, Genoa’yı konuk etti. Maçı 4-0 kazanan Inter, Serie A’da liderliğini sürdürdü. Mavi-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 31′ ve 71. dakikalarada Romelu Lukaku, 32. dakikada Roberto Gagliardini ve 64. dakikada penaltıdan Sebastiano Esposito kaydetti.

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Bu sezon Inter’de çıktığı 22 maçta 14 gol ve 3 asist kaydeden Lukaku, 64’te takımının kazandığı penaltıda topu Esposito’ya verdi. 17 yaşındaki futbolcu Serie A’daki ilk golüne imza atarken gol sevincini annesine sarılarak yaşadı. Belçikalı golcü alkış toplarken müsabakanın ardından Esposito da Lukaku’nun jesti üzerine konuştu.

Esposito, “Lukaku harika bir adam. Topu al ve sen at dedi. Golden sonra anneme sarıldım” ifadelerini kullandı. Bu sonuçla Serie A’da 42 puana ulaşan Inter, averajla Juventus’un önünde haftayı lider kapattı. Genoa ise 11 puanla 19. sırada kaldı.

Son güncelleme 00:38 | 22 Aralık 2019
genoa İNTER İtalya Serie A Romelu Lukaku Sebastiano Esposito
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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