Gençlerbirliği Sivasspor maç özeti: Lider zirveyi bırakmadı!

Lider Sivasspor Gençlerbirliği’ne konuk oldu ve gollü karşılaşmada galip çıkmadı. Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. 90+6’da Sivassporlu Yatabare’nin attığı rövaşata golüyle mücadele 2-2 sona erdi. Diğer golleri Kone, Stancu ve Ayite kaydetti. Sivasspor Gençlerbiliği maç özeti haberimizde…

Gençlerbirliği Sivasspor maç özeti yayıncı kuruluş tarafından yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz…

GENÇLERBİRLİĞİ SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

VAR KARARIYLA GOL GELDİ

Mücadelenin ikinci yarısına çok hızlı başlayan Gençlerbirliği arka arkaya goller buldu. 56'da Bogdan Stancu eşitliği getirdi. 58'de Ayite skoru 2-1 yaptı. Sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında kale önünde oluşan karambolde Ayite topu ağlara gönderdi. Önce ofsayt bayrağı kaldırılan pozisyonla ilgili yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Halis Özkahya golü verdi.