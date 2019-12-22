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Gençlerbirliği Sivasspor maç özeti: Lider zirveyi bırakmadı!
Süper Lig

Gençlerbirliği Sivasspor maç özeti: Lider zirveyi bırakmadı!

Gençlerbirliği Sivasspor maçı karşılıklı gollerle nefes kesti. Süper Lig’de 16. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu’nun takımı Gençlerbirliği ile Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı lider Sivasspor kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sona erdi. İşte maçın özeti...

22 Aralık 2019 16:30

Lider Sivasspor Gençlerbirliği’ne konuk oldu ve gollü karşılaşmada galip çıkmadı. Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. 90+6’da Sivassporlu Yatabare’nin attığı rövaşata golüyle mücadele 2-2 sona erdi. Diğer golleri Kone, Stancu ve Ayite kaydetti. Sivasspor Gençlerbiliği maç özeti haberimizde…

Gençlerbirliği Sivasspor maç özeti yayıncı kuruluş tarafından yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz…

GENÇLERBİRLİĞİ SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 2-2 Demir Grup Sivasspor

VAR KARARIYLA GOL GELDİ

Mücadelenin ikinci yarısına çok hızlı başlayan Gençlerbirliği arka arkaya goller buldu. 56'da Bogdan Stancu eşitliği getirdi. 58'de Ayite skoru 2-1 yaptı. Sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında kale önünde oluşan karambolde Ayite topu ağlara gönderdi. Önce ofsayt bayrağı kaldırılan pozisyonla ilgili yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Halis Özkahya golü verdi.

Son güncelleme 16:30 | 22 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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