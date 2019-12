Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a ‘Obradovic’e sözleşme’ tezahüratı

Fenerbahçeli taraftarlar, sıkıntılı bir sezon geçiren sarı-lacivertli erkek basketbol takımının Sırp başantrenörüne karşılaşma öncesi büyük destekte bulundu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan maç öncesinde Zeljko Obradovic, taraftarların alkışları ve tezahüratlarıyla salona geldi.

Taraftarların sevgi gösterisine onları selamlayarak karşılık veren Obradovic, sahadaki oyuncuları gösterdi ve onlara da destek olunmasını istedi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Obradovic için İngilizce pankart açtı. Pankartta “Stay with us forever. More trophies to win” (Daha fazla kupa kazanmak için sonsuza kadar bizimle kal) ifadelerine yer verildi. Taraftarlar, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu’nun Obradovic’i tribünlere getirmesini istedi. Obradovic de tribünleri selamladı.

ALİ KOÇ’A ‘OBRA’ TEZAHÜRATı

Fenerbahçe’nin 89-79 kazandığı maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç’un bulunduğu locaya dönerek ‘Obradovic’e yeni sözleşme’ tezahüratında bulundu. Bir anda tüm salona yayılan tezahüratı dinleyen Koç, taraftarlara alkış ve ‘tamam’ işareti ile karşılık verdi.

OBRADOVİC TEŞEKKÜR ETTİ

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Zeljko Obradovic, “Ben çok duygusal bir insanım, taraftara çok teşekkür ediyorum. İlk kez olmadı taraftarımız 6 yıldır bana hep desteğini ve tutkusunu gösterdi” dedi.

