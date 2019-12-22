Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti izle: Muhteşem derbide 4 gol!

Fenerbahçe Beşiktaş maçı için iki takım da 3 puan hedefiyle sahaya çıktı. 23. dakikada Max Kruse’nin penaltı vuruşuyla öne geçen Fenerbahçe Ozan Tufan’la 2-0’ı yakaladı. İlk devre biterken Atiba’nın golüyle fark bire indi. İkinci devrede ise Muriqi sahneye çıktı ve farkı tekrar ikiye çıkardı.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

MAÇTA ÖNEMLİ POZİSYONLAR

GOL! Dk. 58: Isla getirdi, içeri çevirdi, Vedat Muriqi'nin golüyle skor 3-1 oldu!

GOL! Dk. 45+5: Caner Erkin'in ortasında Atiba'nın golüyle skor şimdi 2-1 oldu!

GOL! Dk. 32: Ozan Tufan, Diaby'den kapılan topta uzak mesafeden muhteşem bir golle skoru 2-0'a getirdi!

GOL! Dk. 23: Max Kruse penaltıdan topu ağlara gönderdi: 1-0!

Dk. 20: VAR kararı ile Fenerbahçe lehine penaltı verildi! Rebocho'nun eline gelen top VAR ile tespit edildi.

Dk. 2: Tolga uygun pozisyonda 18'den iyi şut çıkardı, Karius şık uzandı ve gole izin vermedi.